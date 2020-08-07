5 червня о 19:00 на СТБ стартував 3 сезон романтичного реаліті «Наречена для тата», в якому самотні татусі шукатимуть свою другу половинку. Третій сезон буде незвичайним, адже відразу 8 одиноких татусів спробують побудувати гармонійну і щасливу сім’ю. Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожного з учасників і спробуйте вгадати, хто з них знайде на проєкті свою другу половинку.

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Марочко Станіслав

Два роки тому Станіслав розлучився з дружиною Машею, з якою прожив 7 років. Подружжя жило в Донецьку, але після початку воєнних дій на сході України їхні стосунки стали псуватися. Молодій родині з новонародженою дитиною довелося переїхати до Києва, де Станіслав наново почав будувати свою кар’єру. Дружину, яка встигла звикнути до «ситого» життя, нові обставини не влаштовували. Вона вічно пиляла чоловіка, вимагала «власне житло і джип». Зрештою попросила Станіслава з’їхати. На цьому стосунки припинилися. Незабаром подружжя розлучилося. Станіслав з головою поринув у роботу і турботу про доньку.

Олена Вербило

Олена родом із Житомира, але влітку 2019 року переїхала разом із мамою та донькою до Києва. Поштовхом до цього стала професія Олени — вона дизайнерка інтер’єрів, і з часом клієнтів у Києві з’явилося значно більше, ніж у Житомирі.

Колишній чоловік Олени — її перше кохання. Дівчина познайомилася з Ігорем, коли їй було 14, а хлопцю — 15. Через 5 років стосунків пара зіграла весілля. Та щасливої ​​родини не вийшло. Шлюб почав тріщати по швах, коли народилася донька Поліна. Молодий чоловік не допомагав з дитиною, вважаючи за краще загулювати. Крім того, в Ігоря не було стабільної роботи, і сім’ї не вистачало грошей. Коли Полінці виповнився рік, пара роз’їхалася. Та за рік життя нарізно Олена зрозуміла, що потрібно боротися за свою сім’ю. Однак після кількох невдалих спроб зберегти шлюб стало очевидно, що вона вже давно «переросла» свого чоловіка — і в матеріальному плані, і в особистісному розвитку.

Бузаков Максим

Максим народився і виріс у Донецьку, з 15 років займався танцями. В юності у нього не було відбою від дівчат. Зі своєю майбутньою дружиною Катею познайомився на другому курсі Донецького університету. Через кілька років дізнався, що незабаром стане татом. Максим одразу зробив пропозицію мамі своєї майбутньої дитини і активно почав шукати гроші для родини. Однак у роки кризи чоловік втратив роботу. Сім’я не змогла впоратися з випробуваннями, і пара вирішила розлучитися.

У 2015 році через бойові дії на Сході України колишня дружина з родиною переїхала до Києва. Максим залишився в Донецьку, та невдовзі вирішив, що хоче змінити своє життя. Він переїхав до Києва, щоб бути ближче до дочки. Аня стурбована самотністю тата і хоче, щоб у нього з’явилася жінка, яка стане йому надійною супутницею в житті.

Гладка Маргарита

Маргарита вважає себе позитивною і веселою дівчиною, незважаючи на всі труднощі, які їй довелося пережити. Вона практично з першого погляду закохалася в свого чоловіка. Пара одружилася, незабаром народилася дочка Софія. І Риті здавалося, що в них прекрасна сім’я, поки чоловік не поїхав на заробітки в Москву. Там у нього з’явилася нова жінка. Рита дізналася про коханку, але пробачила чоловікові і спробувала зберегти сім’ю «заради дитини». Однак усі спроби помиритися і зійтися знову провалилися. Чоловік повернувся назад до коханки в Москву. Відтоді з дитиною батько перестав спілкуватися і навіть під час своїх рідкісних візитів до Харкова до дочки не приїжджає.

Зараз Маргарита відкрита для стосунків, вона часто подорожує з дочкою по Україні, відвідує виставки, концерти, знайомиться з новими людьми, але того, хто б зачепив її по-справжньому, так і не зустріла.

Святокум Денис

Денис завжди умів заробляти гроші. Він заснував власну консалтингову компанію. Зі своєю майбутньою дружиною Настею познайомився в 23 роки, їй було 17. Йому сподобалося те, що дівчина була родом із провінційного містечка, а ще викладала танці маленьким дітям. Денис подумав, що з неї вийде хороша дружина. Через три роки вони одружилися. Однак дівчині не хотілося прибирати, готувати, дбати про зовнішній вигляд чоловіка, Пара стала сваритися. Вони вирішили розлучитися, але Настя завагітніла. Однак народження дочки стосунки між ними не налагодило. Та незважаючи на негативний досвід, Денис вірить, що обов’язково зустріне сімейну дівчину з правильними цінностями.

Гриник Тетяна

Перші серйозні стосунки в Тані зав’язалися в інституті. Руслан красиво залицявся, дбав про неї, і дуже швидко Таня переїхала до нього. У 19 років завагітніла. Однак у цей час у цивільного чоловіка почалися проблеми на роботі. Руслан впав у депресію. Таня намагалася його підтримувати: будучи вагітною, пішла на другу роботу. Чоловік сидів удома. Гормони, хронічна втома — Таня почала скандалити з чоловіком і на дев’ятому місяці пішла до мами. Народилася донька Олександра. Таня сподівалася, що помириться з батьком дитини і повернеться додому. Проте Руслан заявив, що не готовий до дітей і серйозних стосунків. Таня не хоче розмінюватися на безвідповідальних чоловіків. Вона мріє зустріти веселого, харизматичного, активного хлопця з сімейними цінностями.

Ігор Бубнов

Ігор був двічі одружений. За його словами, за свої помилки в першому шлюбі він розплатився у другому. Ігор шалено кохав свою дружину – виконував усі забаганки. Але в один момент жінка повідомила, що йде до іншого. Зараз Ігор виховує племінника Артура, якого називає сином, а той його – батьком. Після зради дружини він вважає Артура найріднішою людиною і живе заради нього. Мріє мати дитину від коханої жінки і виховати її в повній сім’ї.

Інна Волошко

У 25 років у соцмережі Інна познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Хлопець жив у Києві. Через деякий час пара почала жити разом у столиці. Вони не планували дітей, але через 4 місяці Інна завагітніла. Після народження дитини чоловік змінився: почалися сварки. Чоловік був авторитарним. Інна не хотіла миритися з конфліктами і, забравши дитину, поїхала назад до батьківської домівки.

Після розлучення дівчина круто змінила своє світобачення – з домогосподарки вона перетворилася в справжню бізнес-леді. Інна дуже багато працювала. Сьогодні вона досягла позиції директора у своїй невеликій структурі. Дівчина навіть відкрила студію краси у своєму місті.

Роман Шульга

Роман родом із Чернігова, виховує 11-річного сина Микиту. На проєкт звернулася колишня дружина Романа Юля з проханням влаштувати особисте життя свого ексчоловіка. За її словами, він увесь свій час присвячує синові і ніяк не може знайти кохану жінку. Сам чоловік зізнається, що після хворобливого розставання з дружиною не заводив серйозних стосунків, усе його життя зосереджене на дитині. На проєкті Роман спробує побудувати стосунки з Юлією Гирею.

Юлія Гиря

Юля сама виховує 8-річного сина Данила. Коли жінці було 25, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. За її словами, чоловік був дуже уважним і ввічливим. Але в якийсь момент вона відчула байдужість з його боку. Як з’ясувалося, він знайшов собі іншу. Юля не змогла пробачити зраду і подала на розлучення. Незважаючи на привабливу зовнішність, їй важко заводити нові знайомства з чоловіками. Завдяки проєкту їй хотілося б зрозуміти, в чому її проблема, і знайти гідного чоловіка, для якого вона стане єдиною. На проєкті Юлія намагатиметься побудувати стосунки з Романом Шульгою.

Євген Рижков

Веня називає себе майстром вирішувати різні питання. Чоловік живе в Кривому Розі і сам виховує 2-річну доньку Віру, в якій душі не чує. Зі своєю колишньою дружиною познайомився ще в школі. Після 10 років цивільного шлюбу Євген випадково в кафе зустрів дівчину. У молодих людей зав’язалося спілкування, яке з часом переросло в пристрасть і роман. Чоловік не зміг вибрати одну жінку, тому жив фактично на дві родини. Та незабаром усе розкрилося. На проєкті Євген намагатиметься будувати стосунки з Анастасією Томіною.

Анастасія Томіна

Перші і єдині серйозні стосунки у дівчини були з чоловіком удвічі старшим за неї (їй було 20, йому – 40). Він красиво залицявся, дарував дорогі подарунки. Закрутився роман, але незабаром пара віддалилася. Чоловік відверто задивлявся на інших дівчат. Настя ревнувала, злилася. Незабаром пара розійшлася. Дівчина важко переживала розрив – була депресія. Відтоді Настя не довіряє чоловікам. На проєкті намагатиметься побудувати стосунки з Євгеном Рижковим.

Артем Топчій

Артем розлучений близько 4 років. З колишньою дружиною Анною познайомилися на студентській тусовці. Пара одружилася, коли хлопцеві було 19 років. Однак стосунки не склалися. У нього була ще одна спроба зав’язати стосунки. Однак їм не судилося проіснувати довго. Артем вважає, що йому не щастить із дівчатами, весь час трапляються ті, які його використовують або не готові до серйозних стосунків. Він мріє зустріти сімейну жінку. На проєкті Артем намагатиметься будувати стосунки з Кариною Білою.

Карина Біла

Незважаючи на юний вік, Карина пережила справжню трагедію в стосунках. Пара жила разом. Чоловік був турботливий і уважний. Карина ревнувала його до колишньої, навіть якщо й приводу не було. Проте чоловік стійко переносив усі «напади ревнощів», поки одного разу не вийшов з дому… і більше не повернувся. Карина і батьки хлопця шукали його, писали листи в усі інстанції, але нічого дізнатися так і не вдалося. Вже три роки його вважають зниклим безвісти. Дівчина згадує перші пів року пошуків як найжахливіший час у своєму житті: їй не хотілося виходити з дому і навіть жити. На проєкті Карина будуватиме стосунки з Артемом Топчієм.

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