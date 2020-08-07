Сьогодні, 7 серпня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 10 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді глядачі побачили перші поцілунки ще двох пар, а також дізналися, як пройшов фінал у Маргарити і Максима. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 10 випуску учасниці вирішили перевірити, чи готові їхні обранці допомогти в скрутну хвилину. Так, Олена звернулася по допомогу до Станіслава, коли в неї зламалася машина. Звичайно ж, чоловік примчав до неї, навіть попри те, що в цей час якраз був зі своєю дочкою. Після відвертої розмови у пари стався перший поцілунок. Однак щастя тривало недовго. Олена вирішила познайомити Станіслава зі своєю донькою Поліною, але жінці здалося, що її обранець приділив їй дуже мало уваги. Олена висловила своє невдоволення, але Стас не зрозумів її претензій. Чоловік вважає, що слова не важливі, коли є правильні дії.

Тим часом Денис Святокум вирішив влаштувати для Тані невеликий сюрприз: він запросив її на побачення у планетарій. Жінка була просто в захваті. Як зізналася Таня, для неї ніхто ще не робив нічого подібного. У такій романтичній обстановці у пари також відбувся перший поцілунок. Після побачення молоді люди продовжили спілкування вдома. Однак Денису здалося, що Таня занадто сильно тисне на нього. Вона навіть завела розмову про весілля…

А ось стосунки між Маргаритою і Максимом розвиваються не так драматично. Жінка вирішила познайомити обранця зі своєю дочкою. Максим з поставленим завданням упорався відмінно: він дуже сподобався дитині. Однак його збентежило, що Маргарита вкотре квапить розвиток їхніх стосунків. Також жінка висловила свої побажання щодо фінансового забезпечення Максима як майбутнього чоловіка. Його такий підхід трохи збентежив. Чи зможуть вони домовитися, адже їхня історія на проєкті вже добігає кінця…

На фіналі пара дуже хвилювалася, навіть незважаючи на те, що кожен точно для себе вирішив, що відповість під час останньої зустрічі. Першою почала говорити Маргарита. Жінка подякувала Максимові за прекрасний місяць, який провела з ним. І, звичайно ж, вона відповіла йому «Так». Однак Максим був не такий багатослівний. Після деяких пояснень він відповів, що не хоче продовжувати стосунки з Маргаритою…

Як відреагує жінка на таку заяву, і чим насправді закінчиться фінал найбільш емоційної пари романтичного реаліті? Все це і багато іншого ви дізнаєтеся в десятому випуску проєкту «Наречена для тата»-3.

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