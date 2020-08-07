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«Наречена для тата»-3: Як пройде фінал найемоційнішої пари проєкту?

07.08.2020

Як відомо, жінки — з Венери, а чоловіки — з Марса. І їхні думки стосовно одного і того самого питання можуть кардинально відрізнятися. Саме так і станеться в 10 випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді учасниці попросять своїх обранців здійснити подвиг і вирішити їхні проблеми. Та чи зможуть це зробити їхні чоловіки? Хто з пар заговорить про весілля, а також як пройде фінал між Маргаритою і Максимом? Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

ндт

Більше на тему: «Наречена для тата»: учасники 3 сезону романтичного проєкту (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні в романтичному проєкті «Наречена для тата»-3 глядачі телеканалу СТБ стануть свідками одного з найкрасивіших побачень за всю історію реаліті. Хто стане тією щасливицею і відчує насолоду першого поцілунку?

«Це як у казку потрапити. Наче ти уві сні!», — сказав чоловік. 

У 10 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Чому під час побачення у планетарії Таня буде не зовсім задоволена?
  • Чи зуміє Максим знайти підхід до Маргаритиної доньки — Софії?
  • Чи виправдає Станіслав очікування Олени і чи допоможе в складній ситуації?
  • Як пройде знайомство Станіслава з Поліною, і чому Олена буде незадоволена тим, як Стас поставиться до її дочки?
  • Як пройде фінал для Максима і Маргарити? Чи залишиться пара разом?

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