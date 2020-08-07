Яскраві візерунки і фантазійні принти – тренд майбутнього літнього сезону. Мотиви тропічних джунглів, квіткові і анімалістичні малюнки, різноманітний градієнт і принт tie-dye, картаті і візерунки в горошок – все це підкреслить свіжість вашого образу. Детальніше про трендові принти літа 2020 розповіли стилісти СТБ. Які принти в моді в 2020 році, читайте в матеріалі.

Мода 2020: мотиви тропічних джунглів і квітковий принт

Квітковий візерунок і принт тропічних джунглів є тими малюнками, які навівають весняний та літній настрій. У літньому сезоні 2020 у тренді: невеликий польовий принт, великі зображення бутонів, абстрактні флористичні малюнки, поєднання декількох ботанічних візерунків, тропічні квіти, зелене листя і дерев’янисті тропічні рослини.

Мода 2020: градієнт і tie-dye

Райдужний принт родом з 1970-х років в літньому сезоні 2020 знайшов приглушені колірні поєднання. Тому віддаючи данину поваги культурі хіпі, модельєри зізналися в любові до лілово-білим сполученням і сірувато-синім ретро-узорів. Говорячи про градієнтах, то в тренді будуть різні м’які колірні переливи.

Мода 2020: клітина і горошок

Картатий принт – був і завжди буде актуальним у будь-який час року. Його можна застосувати як в повсякденному дрес-коді, так і обіграти для вечірнього виходу. Що стосується горошку – це жіночний, елегантний і інфантильний принт, який буде виглядати невимушено і легко.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ