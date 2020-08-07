Маргарита Гладка: Я дуже вдячна Максиму за те, що він є

7 серпня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Маргарита вирішила бути разом з Максимом. Про те, як це — будувати стосунки на камеру і що було найскладнішим у реаліті, — читайте в нашому матеріалі.

Яке було перше враження, коли ви побачили Максима?

Коли я його побачила, він мені дуже не сподобався. Рудий! У звичайному житті я на такого чоловіка навіть не подивилась би. Тож з перших хвилин я була налаштована категорично проти.

Але за час спільного проживання це враження все ж змінилося…

Так! І воно змінилося тільки на краще. Коли я пізнала Максима ліпше, він мені дуже сподобався. Його енергетика мені дуже імпонує. З ним я почуваюся захищеною. Ми дуже багато говорили. Для мене було справжнім подарунком зустріти чоловіка, який говорить набагато більше за мене (сміється. — Прим. ред.). І плюс, ми дуже гармонійно доповнюємо одне одного. Нам разом дуже добре і комфортно. Подивимося, як буде далі. Адже стосунки — це дуже складно.

Стосунки будувалися на камеру. Це вам заважало?

Для мене це було дуже незвично. Спочатку я думала, що потрібно дивитися в камеру. Потім зрозуміла, що цього робити не варто. Так, це було складно. Але на щирість це не впливало. Я завжди кажу тільки те, що думаю. Хоча перед камерою було важко відверто говорити на певні теми.

Чи складно було знайти спільну мову з дочкою Максима?

Ні. Ми подружились. Я за натурою дуже комунікабельна людина, і знайти спільну мову з кимось мені легко. Вона дуже розумна дівчинка, тому ми відразу подружилися. У нас однакові мрії. Ми дуже схожі.

Ви хотіли б щось змінити під час проєкту?

Насправді все сталося так, як і повинно було статися. Я багато психувала, але Максим мене завжди підтримував. Він постійно пояснював, чому щось трапилося саме так.

Проєкт вас змінив?

Так, я кинула курити. Це позитивна зміна. Але як людина я не змінилася. Моя головна мета на проєкті була зустріти чоловіка, який зрозуміє і прийме мене такою, яка я є. Без масок. І я дуже вдячна Максиму за те, що він є.

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