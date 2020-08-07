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Максим і Маргарита: шлях пари на проєкті «Наречена для тата»-3

07.08.2020

Сьогодні на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Маргарита і Максим сказали одне одному «Так» і вирішили продовжити стосунки після реаліті. Хоча Максим добряче полоскотав своїй нареченій нерви. Пропонуємо ще раз поринути в романтику і згадати, як розвивалися стосунки цієї пари.

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Знайомство Максима і Маргарити було обнадійливим: вони з перших хвилин спілкування знайшли спільну мову. Хоча Маргарита зізналася, що у звичайному житті ніколи б не подивилася на такого чоловіка. Максиму ж наречена сподобалася відразу. Хоча його трохи дратував натиск з її боку.

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У міру знайомства пара продовжувала пізнавати одне одного. На одному з побачень Максим розповів про те, що в минулому вів трохи розгульний спосіб життя: вживав алкоголь і проводив багато часу з різними жінками. Маргарита була шокована таким одкровенням. Вона запропонувала Максиму здати аналізи на ВІЛ. Тест показав негативний результат.

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Також у пари були конфлікти: Максим на черговому побаченні з Маргаритою дозволив собі танцювати з іншими жінками. Дівчину обурила така його поведінка.

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Однак попри всі розбіжності пара дуже зблизилася. Маргарита познайомила Максима зі своєю дочкою. Та й сама зуміла знайти підхід до його дочки-підлітка. Єдине, що бентежило, — це те, що вони живуть у різних містах. Та, незважаючи на всі складнощі, у фіналі молоді люди сказали одне одному «Так». Максим пообіцяв знайти більшу квартиру і запропонував Маргариті переїхати до нього.

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Про те, як склалася доля найбільш емоційної пари після проєкту, дивіться в пост-шоу «Наречена для тата»-3 зовсім скоро. Не пропустіть!

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