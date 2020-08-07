Максим Бузаков: Я вдячний проєкту «Наречена для тата» за те, що зустрів Маргариту

7 серпня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Максим Бузаков вирішив продовжити будувати стосунки з Маргаритою Гладкою. Читайте в нашому матеріалі, що було найскладнішим на проєкті для Максима, і який випадок повністю змінив його ставлення до Маргарити.

Яке було перше враження, коли ви побачили Маргариту?

Перше враження було дуже неоднозначне. Вона мені сподобалася, але було й те, що відштовхувало.

Коли це враження змінилося?

Коли я трохи краще пізнав Маргариту, то ставлення значно поліпшилося. У неї чудовий характер. Вона готова змінюватися. Це прекрасно! Маргарита дуже цілеспрямована. Мені це імпонує. Я зрозумів, що з такою людиною потрібно йти пліч-о-пліч. Вона не підведе і завжди підтримає. І, головне, ніколи не вставить ножа в спину.

Стосунки будувалися на камеру. Це вам заважало?

Заважали не так камери, як велика кількість людей. Це напружувало. Дуже складно розслабитися в такій ситуації. А ось самі камери не заважали. До них я дуже швидко звик.

Що було найскладнішим на проєкті?

Було складно в емоційному плані. Робота з журналістами, інтерв’ю. Це для мене виявилося великим сюрпризом. Ідучи на проєкт, я не уявляв, що це — колосальна праця. Але це теж хороший досвід, і я вдячний реаліті за те, що знайшов Маргариту.

У вас і в Маргарити є доньки. Як дівчата ладнають між собою?

Нормально. Як можуть спілкуватися 15-річна і 7-річна дівчинки? Добре. Тим більше у моєї дочки є молодша сестра. Їй якраз 7 років. Так що вона точно знає, як потрібно поводитися з маленькими дівчатками.

Коли ви зрозуміли, що Маргарита — та жінка, яка вам потрібна?

Маргарита хоче змінюватися. Наприклад, заради мене вона кинула курити. Я просто не витримую запах нікотину. Вона дуже цілеспрямована, у неї величезна сила волі. Я зрозумів, що якраз така людина повинна бути поруч зі мною.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.