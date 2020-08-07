Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Холостяк Максим нагодує м’ясом вегетаріанця: Хто переможе в третьому випуску «Звана вечеря»?

07.08.2020

Уже завтра, 8 серпня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 3 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

«Звана вечеря» продовжує дивувати героями, стравами і домашніми традиціями! Цього разу свою гостинність і кулінарні навички продемонструє найбажаніший чоловік країни ― герой 10 сезону проєкту «Холостяк» Макс Михайлюк! Шанувальники романтичного реаліті напевно встигли помітити, що він дуже любить смачно поїсти. А чи зможе Макс здивувати суперників  своїми стравами в шоу «Звана вечеря» і отримати головний приз?

Ще за перемогу боротимуться «холостячка» Галина Присташ, світська левиця Світлана Вольнова та психолог-дієтолог Дмитро Компанієць.

Дивіться вже завтра на телеканалі СТБ о 19:00 шоу «Звана вечеря»!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить