Гороскоп на 8 серпня 2020 року допоможе ухвалити правильні рішення. Що радять зірки кожному знаку зодіаку? Кому потрібно подбати про свій комфорт, а хто може отримати хороший прибуток? Читайте гороскоп на 8 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день для просування по кар’єрних щаблях. Перед вами відкриваються нові горизонти. Можливо, ви захочете змінити місце роботи на більш прибуткове.

Телець

Сьогодні є ймовірність сварок із коханою людиною. А все тому, що ви не вмієте тримати свої емоції під контролем. Спробуйте не висувати надто багато претензій, інакше сварка може затягнутися.

Близнюки

Сьогодні ви витратите весь день на те, щоб вирішити дрібні побутові питання. Можлива несподівана підтримка з боку впливових людей.

Рак

Вдалий день для реалізації задуманих планів і пошуків нового джерела доходів. Є ймовірність познайомитися з цікавими людьми.

Лев

Імовірне досягнення успіху в різних ділових операціях. Можливо, сьогодні вам зроблять вигідну ділову пропозицію, від якої не варто відмовлятися.

Діва

Напружений день. Можливі серйозні сварки з родичами. Ваша помилка в тому, що ви намагаєтеся всім догодити. Не треба цього робити. Все одно нічого не вийде. Думайте про себе і свій комфорт.

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Терези

У ваше життя стукають зміни. Однак не поспішайте кардинально міняти себе і бігти назустріч невідомості. Все потрібно робити поступово і з невеликою подушкою безпеки.

Скорпіон

Сприятливий день, щоб змінити своє фінансове становище на краще. Однак на роботі можуть виникнути дрібні неприємності. А все через те, що ви занадто багато пліткуєте.

Стрілець

Чудовий день, щоб дізнатися щось нове і познайомитися з цікавими людьми. Підіть туди, де ще ніколи не були, і спробуйте перші завести розмову з незнайомцем. Хто знає, можливо, ваше життя повністю зміниться.

Козеріг

Напружений день, який сприяє загостренню хронічних захворювань. У сфері професійної діяльності можливі помилки та прорахунки. Будьте дуже уважні та не розгнівайте начальство.

Водолій

Сьогодні ви сповнені сил та енергії змінити світ на краще. Своїми ідеями варто поділитися з друзями і тими, хто може допомогти в реалізації планів. Імовірність успіху дуже велика. Не втратьте свій шанс.

Риби

Імовірно, сьогодні вам можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не треба відмовлятися. Однак, можливо, варто розглянути переїзд в інше місто. Подумайте, раптом це ваш шанс?

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