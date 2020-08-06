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«Вибір матері»: чи вдасться Олені повернути собі Інну?

06.08.2020

Сьогодні о 21:15 на телеканалі СТБ вийдуть фінальні 15 та 16 серії серіалу «Вибір матері». У цих епізодах Михайло Морозов викраде трьох людей. Чи зможе Олена повернути собі Інну та чи виживе вона після вогнепального поранення? Детальніше дивіться сьогодні в серіалі.

выбор матери

Більше на тему: «Вибір матері»: актори драматичного серіалу

У фінальних 15 і 16 серіях серіалу «Вибір матері» ви дізнаєтеся:

  • Де буде ховатися Інна? До кого вона звернеться за допомогою?
  • Чому всі родичі відвернуться від Каріни?
  • Кого в черговий раз викраде Михайло Морозов?
  • Чи залишиться Олена жива після кульового поранення?

 

Video: «Вибір матері»: чи вдасться Олені повернути собі Інну?

Серіал Вибір матері - 15, 16 серії від 3 жовтня 2019. Опис, сюжет 15 серії, 16 серії Вибір матері - що буде у фільмі Вибір матері 03.10.2019

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