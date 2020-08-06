У третьому випуску шоу «Звана вечеря» візьме участь холостяк Макс Михайлюк!

Кілька місяців назад відбувся 10 сезон реаліті «Холостяк»! А зовсім нещодавно головний герой проєкту Макс Михайлюк взяв участь в найсімейнішому шоу країни – «Звана вечеря». Але чи зможе він здивувати гостей своїми стравами, і як Макс буде приймати гостей?

Уже завтра, 8 серпня, на телеканалі СТБ відбудеться показ 3 випуску найулюбленішого сімейного шоу країни – «Звана вечеря». У ньому братимуть участь 4 яскравих персонажів: «холостячка» Галина Присташ, світська левиця Світлана Вольнова, психолог-дієтолог Дмитро Компанієць і головний холостяк країни – Макс Михайлюк! Але чи зможе пілот обійти конкурентів і поборотися за головний приз проєкту – 20 000 грн? Дізнаємося вже завтра!

Нагадаємо, що за правилами шоу, учасники повинні приготувати свої коронні страви, ходити один до одного в гості, демонструвати хазяйську привітність, а також оцінювати частування і гостинність суперників. Конкуренти оцінюють їжу, гостинність і концепцію вечора. Найвища оцінка в кожній з категорій – 10 балів. У підсумку, учасники самі оберуть переможця, який отримає 20 тисяч гривень!

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