Нарешті прийшла пора домашніх, соковитих, налитих сонцем помідорів. Абсолютно неможливо пройти повз прилавок і не купити кілограм-другий. Або не зірвати хоча б один помідор з власного городу. Але, на жаль, можливості людського організму не безмежні і з’їсти усі вирощені помідори просто неможливо. І тоді на допомогу прийдуть рецепти від учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали». Як зробити томатну пасту в домашніх умовах? Обирайте рецепт на свій смак у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Наливаємо оцет, перемішуємо і відразу ж заливаємо пасту в попередньо простерилізовані банки і закочуємо. Перевертаємо і ховаємо банки під ковдру до повного охолодження. Класична томатна паста готова — без неї не обійдеться жоден борщ.

Повертаємо на вогонь пасту і тушкуємо, поки не увариться в 5 разів. При цьому не забуваємо весь час помішувати, інакше вона може пригоріти. Додаємо цукор, сіль, пробуємо і коригуємо смак.

Зменшуємо вогонь і тушкуємо близько 15 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Коли маса охолоне — перетираємо її через сито. Повинні залишитися шкірки — їх сміливо викидаємо.

Туди ж складаємо нарізану цибулю, наливаємо воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.

Розрізаємо на половинки і складаємо в емальовану каструлю.

Інгредієнти:

Приготування:

Готову томатно-яблучну пасту заливаємо в теплі, простерилізовані банки, закатуємо і відправляємо під ковдру до охолодження. Така паста чудово підійде до м’ясних страв.

Додаємо сіль, перець і цукор, пробуємо на смак і коригуємо спеціями. Додаємо яблучний оцет, тримаємо на вогні ще 15 хвилин.

Ставимо на маленький вогонь, даємо закипіти і варимо близько 20 хвилин. За допомогою сита або блендера робимо з нашої маси пюре і повертаємо на вогонь на 40 хвилин. За цей час паста повинна увариться в кілька разів. Не забуваємо помішувати.

У помідорів вирізаємо плодоніжки, ріжемо їх на половинки і складаємо в каструлю. Туди ж додаємо нарізані цибулю і яблука.

Інгредієнти:

Приготування:

Насамперед помідори потрібно очистити від шкірки, для цього опускаємо їх спочатку в окріп і одразу ж в холодну воду.

Нарізаємо помідори на половинки, додаємо нарізану цибулю, наливаємо склянку води, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Варимо близько 15 хвилин і пропускаємо масу через сито.

Оцет підігріваємо, додаємо в нього пекучий перець, ялівець, чорний перець і лавровий лист. Доводимо до кипіння, охолоджуємо і переливаємо до томатів.

Уварюємо нашу пасту в кілька разів, додаємо гірчицю, цукор і сіль. Доводимо до кипіння і варимо ще близько 5 хвилин.