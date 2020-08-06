Думаєте, всі пляжі світу схожі один на одний? Прохолодна вода, спекотне сонце, золотий пісок? Зовсім ні. У нашій добірці незвичайних пляжів світу — кольорові, екстремальні, скляні пляжі, пляж із зірками замість піску та пінгвінами замість нудних сусідів по лежаку. Про топ-10 найбільш незвичайних пляжів світу — в матеріалі.
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Чорний пляж
Чорний пляж Punaluu розташований на Гаваях . Пісок тут вулканічного походження — по суті , це відшліфована океаном подрібнена лава . Правда , взяти на згадку про подорож жменьку такого піску ризикують далеко не всі туристи — за легендою, богиня Пеле прокляне злодія на все життя.
Зелений пляж
Зеленого відтінку пляжу Papakolea Beach на тих же Гаваях надає напівкоштовний камінь хризоліт — теж вулканічного походження .
Рожевий пляж
Рожеві пляжі є на Багамських островах , на Криті , на острові Комодо — незвичайний колір їм надають одноклітинні організми форамінефери , які живуть під коралами . Їх мікро – мушлі змішуються з тальком від коралів і забарвлю ють пісок в рожевий колір .
Пляж , що світиться у темряві
Біолюмінісцентний фітопланктон , викинутий на пляжі острова Ваадху ( Мальдіви ), освітлює береги тисячами вогнів . Найбільш яскраві світлові шоу спостерігаються в період розмноження фітопланктону .
Пляж кафедральних соборів
Приголомшливий пляж в іспанському Рібадео — це арки , за глиблення в скелях і природні лабіринти , висічені за тривалий час водою і повітрям . І вони дійсно нагадують піднесену архітектуру .
Пляж з пролітаючими літаками
До пляжу Махо – Біч на острові Сен – Мартен впритул прилягає злітно – посадкова смуга аеропорту . Л ітаки, я кі сідають і злітають, пролітають у 10 –20 метрах над головами відпочиваючих . На пляжі стоять таблички з написом : « Струмені повітря з реактивних двигунів літаків можуть завдати вам фізичного каліцтва та/ або заподіяти смерть ». Однак пляж все одно користується популярністю серед спотерів .
Скляний пляж
Скляний пляж біля міста Форт -Брегг у Каліфорнії утворився внаслідок скидання сміття з міста на пляж у першій половині XX століття . Коли міська влада закрила звалище , товчене скло десятиліттями омивалося морським прибоєм , поки не перетворилося на гладкі різноколірні камінчики .
Прихований пляж
На мексиканських островах Марієтта є незвичайний пляж , який сформувався на початку XX століття після того , як військові використовували острови як тренувальні військові полігони .
Пляж зоряного піску
Іріомоте в Японії здалеку нагадує звичайний піщаний пляж . Однак зблизька стає видно , що кожна піщинка – це зірочка , залишок стилета мікроорганизмів форамініферів , викинутих на берег морською хвилею .
Пляж з пінгвінами
Boulders Beach розташований в селищі недалеко від Кейптауна . Славиться він тим , що на ньому живуть африканські пінгвіни , яких рідко можна зустріти у таких північних ( за мірками Південної півкулі ) широтах .
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