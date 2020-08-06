Вона — рекордсменка серед зірок шоу-бізу за кількістю концертів в Україні. Її пісні знають напам’ять мільйони. Вона — Ірина Федишин. І сьогодні ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили зазіхнути на святе: вони проведуть ревізію сумочки Ірини, а також з’ясують, що співачка возить у багажнику свого авто. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Ірина Федишин приїхала на своєму авто — Porsche. Як зізналася співачка, це подарунок її чоловіка. Ірина розповіла, що намагається кермувати дуже обережно, проте іноді, на трасі, може трохи розігнатися. Також артистка розказала, як недавно її оштрафувала поліція за те, що вона була за кермом не пристебнута паском безпеки.

У бардачку Ірина Федишин зберігає свої диски (але чомусь тільки коробки від них), захисні маски, книги і концертні рації.

А ось у багажнику української співачки дуже багато цікавого: шампури, надувний басейн, дитячий велосипедний шолом і купальники. Після невеликого показу мод Ірина вирішила розрити секрет, що є в її сумці. А це, між іншим, сумка від Michael Kors, вартістю від 7000 до 9000 грн. Однак, за її словами, це теж подарунок.

«Я б собі таку не купила», — зізналася Ірина.

У сумці в Ірини Федишин завжди є гаманець, зарядка, парфуми та документи… її чоловіка.

Що ще цікавого ховається в бездонній сумці української співачки, і яке фото Ірина Федишин відмовилася продемонструвати глядачам «Неймовірної правди про зірок»? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Що ховає у своїй сумочці Ірина Федишин Ведучі проєкту Неймовірна правда про зірок проведуть ревізію сумочки Ірини Федишин, а також з'ясують, що співачка возить в багажнику свого авто

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