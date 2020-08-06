Гороскоп на 7 серпня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто повинен проявити стриманість у ставленні до оточення, а кому треба терміново записатися в спортзал? Читайте гороскоп на 7 серпня 2020 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Сьогодні зверніть особливу увагу на своє здоров’я. Є ризик загострення хронічних захворювань. Відмовтеся від солодкого і кави. Пийте більше води і їжте фрукти.
Телець
Вдалий день для початку нової справи. Є ймовірність зірвати великий куш. Тож уперед, до нових звершень. І не слухайте заздрісників.
Близнюки
Чудовий день для реалізації давно задуманих планів. Однак проявіть обережність у фінансових питаннях. Є ризик потрапити під вплив аферистів і втратити велику суму грошей.
Рак
Сьогодні вся енергія піде на те, щоб вирішити побутові проблеми. Є ймовірність посваритися з представниками ЖЕКу. Словом, день мине під знаком домашніх клопотів.
Лев
Іноді ви буваєте занадто передбачувані. Зірки радять відступити від перевіреної моделі поведінки і спробувати щось нове. І займіться своїм тілом. Його треба привести у відповідну форму.
Діва
У стосунках можуть виникнути невеликі конфлікти. Проявіть розсудливість. Прислухайтеся до своєї другої половинки. Тільки разом ви зможете вирішити всі проблеми.
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Терези
Велика ймовірність отримати фінансовий прибуток там, де ви зовсім його не чекали. Легкі гроші підуть так само раптово, як і прийшли. Так хоч витратіть їх із розумом.
Скорпіон
Сьогоднішній день мине під знаком експериментів. Пробуйте те, що ніколи раніше не робили. Нові події принесуть у ваше життя радість і гарний настрій. Саме це вам зараз і потрібно.
Стрілець
Сьогодні у вас енергії хоч відбавляй. Ви можете звернути гори. Головне ― не напосідайте на людей. Ваш ентузіазм багатьох лякає і дратує. Пам’ятайте про особисті кордони і не порушуйте їх.
Козеріг
Ви чарівні. Амур на вашому боці. Компліменти, знайомства і, можливо, нове кохання! День, який повністю змінить ваше життя.
Водолій
Вам властиво переоцінювати свої можливості. Однак зірки радять подивитися правді в очі й не звалювати на себе непосильну ношу. Краще менше, але краще.
Риби
Ви втомилися. Вам варто відновити свої сили. День краще провести біля води або хоча б біля басейну. Поплавайте і позасмагайте. Це допоможе швидко прийти до тями.
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