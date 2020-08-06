«Доктор Хаус»: що станеться в 7 і 8 серіях (анонс)

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, який володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 7 і 8 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У сьомій серії жінка потрапляє в лікарню з симптомами сонної хвороби. Але ні вона, ні її чоловік ніколи не були в Африці. Хаус не може почати небезпечне для життя пацієнтки лікування, поки не підтвердить її діагноз.

У восьмій серії у школяра Метта Девіса починаються галюцинації на екзамені з математики, а потім він непритомніє. Хаус вирішує, що це симптоми отруєння якось таємничою отрутою. У цей час в іншого школяра, який зовсім не пов’язаний з Меттом, з’являються ті самі симптоми. У клініку приходить щаслива літня жінка.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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