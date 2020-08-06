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Олексій Суровцев показав бекстейдж зі зйомок серіалу «Слід»

06.08.2020

До прем’єри нового детективного серіалу «Слід» залишилося зовсім небагато часу. Вже у вересні співробітники Спеціальної Слідчої Агенції почнуть розслідувати резонансні злочини. Виконавець однієї з головних ролей Олексій Суровцев поділився відео бекстейджу зі зйомок серіалу. Деталі в матеріалі.

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Більше на тему: Олексій Суровцев: біографія актора серіалу «Слід»

У серіалі «Слід» Олексій Суровцев виконує роль Тараса Римаря — майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника. У своєму блозі в Instagram він поділився відео з бекстейджу серіалу.

«Стартуємо у вересні! Трохи бекстейджу моєї першої появи в серіалі. Як думаєте, скільки травм я зазнав, поки ми все це знімали? Хто з нами? Будете дивитися?», — написав Олексій.

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На відео Суровцев виконує складні трюки під час погоні за злочинцями. З перших секунд глядачеві стає зрозуміло, що серіал буде насичений захопливими сценами.

Більше цікавих моментів і розслідувань дивіться вже цієї осені на телеканалі СТБ в детективному серіалі «Слід».

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