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«Вибір матері»: чи вдасться Марині продати свою дочку?

05.08.2020

2 серпня о 21:15 на телеканалі СТБ вийдуть 13 та 14 серії серіалу «Вибір матері». У цих епізодах Марина захоче продати свою дочку за чималу суму грошей. Чи вдасться їй здійснити цю операцію? Детальніше дивіться сьогодні в серіалі.

выбор матери

Більше на тему: Артемій Єгоров: біографія, творчість і всі новини про актора

У 13 та 14 серіях серіалу «Вибір матері» ви дізнаєтеся:

  • Який новий план придумав Михайло, щоб отримати гроші за Інну?
  • Як пройде операція на серці Євгенії Іванівни?
  • Чи вдасться Марині продати свою дочку?
  • Чому Інна знову втече з дому?

Video: «Вибір матері»: чи вдасться Марині продати свою дочку?

Серіал Вибір матері - 13, 14 серії від 2 жовтня 2019. Опис, сюжет 13 серії, 14 серії Вибір матері - що буде у фільмі Вибір матері 2.10.2019

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