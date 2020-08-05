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Прем’єра Холостячка – дивіться скоро на СТБ

05.08.2020

Video: Прем’єра Холостячка – дивіться скоро на СТБ

Прем'єра - Холостячка почнеться вже скоро на СТБ. Дивіться нові випуски шоу Холостячка

Цієї осені на СТБ відбудеться унікальна прем’єра – шоу Холостячка! Вперше в історії українського телебачення глядачі побачать романтичне реаліті, у якому свою другу половинку шукатиме жінка. Головною героїнею проєкту Холостячка стане українська актриса, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина. Пориньте в неземні та щирі почуття разом з СТБ – дивіться онлайн романтичне шоу Холостячка.

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