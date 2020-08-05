Холостячка: Ксенія Мішина про ідеального чоловіка

Головна героїня Ксенія Мішина поділилася з нами, якого чоловіка хотіла б бачити поруч із собою. Про свій ідеал Холостячка говорить з вірою і нетерпінням зустріти його в реаліті.
«Хотіла б зустріти доброго, спокійного, відповідального чоловіка, який наділений силою, всіляко розвивається і поважатиме мене і мою роботу. Перший, на кого я зверну увагу, – це чоловік із гарною усмішкою. І, звичайно, для мене дуже важливе почуття гумору в чоловіків», — розповіла головна героїня.
Також Холостячка згадала свою історію кохання, плодом якої є її 8-річний син Платон.
«Я абсолютно самостійна людина. І не потребую батька своєї дитини. Просто це якась дуже сумна ситуація. Я була на 8 місяці вагітності, коли з його боку почалися моральні знущання і виховні процеси щодо мене. Я вирішила поїхати до батьків, і все плавно зійшло нанівець. Людина просто перестала телефонувати й цікавитись. Коли мене виписували з пологового будинку, нас зустрічали батьки. Пам’ятаю, як ми зайшли до кімнати, де нас мали фотографувати, і хрещеному мого синочка сказали: “Татку, станьте біля мами. Візьміть дитину. Чого ви стоїте збоку?” В той момент я відчула біль за свою дитину. Знаєте, моєму сину 8 років, і за цей час він жодного разу не запитав, хто його тато і де він. Я навіть не знаю, чому», — коментує Ксенія.