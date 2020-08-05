Гороскоп на серпень 2020 року розповість, на кого зі знаків зодіаку чекають справжні пригоди, а кому варто бути обережнішим. Що приготували зірки кожному знаку зодіаку в серпні 2020 року? Читайте гороскоп на серпень 2020 року і знайдіть відповіді на всі запитання.

Овни

Овнам у серпні варто бути дуже обережними. Більшість планів, найімовірніше, вам не вдасться втілити в реальність. Щоб уникнути розчарування, зірки рекомендують бути обачними. Однак у справах сердечних усе чудово. Друга половинка буде завжди поруч і підтримає в разі чого. Самотні ж Овни зможуть зустріти свою долю.

Тельці

Для Тельців серпень буде дуже плідним. Особливо це стосується представників творчих професій. Щодо фінансів, то їх варто притримати. Хто знає, що ви захочете придбати. У середині місяця на вас чекає невелика подорож. Однак пам’ятайте, що відпустка закінчується, і варто налаштовуватися на робочий лад.

Близнюки

Для Близнюків серпень буде дуже вдалий. Однак не варто забувати про вдосконалення: не зайвим буде пройти курси підвищення кваліфікації. Що стосується фінансів, то на Близнюків чекає пристойний бонус, а на представників сильної половини людства — ще й підвищення.

Раки

Для Раків серпень буде дуже спокійним місяцем. Після відпустки в липні всю увагу зірки радять зосередити на зароблянні грошей. Однак у рабочих буднях не варто забувати про романтику й відпочинок із сім’єю. Самотні представники знака повинні готуватися до приємних змін в особистому житті.

Леви

Для Левів серпень буде одним з найбільш вдалих місяців за весь рік. Ви зможете врегулювати всі фінансові питання, навіть трохи відкласти прозапас. У кар’єрі готуйтеся до підвищення. Хоча у вас буде дуже багато роботи, ви зі всім чудово впораєтеся. Є велика ймовірність отримати пропозицію про ту посаду, про яку ви давно мріяли.

Діви

Дівам у серпні потрібно приготуватися до випробувань. Однак не варто впадати в паніку: завдяки своїй інтуїції ви легко вирішите всі питання. Серпень — сприятливий час для початку ремонту. Він мине дуже швидко і з мінімальними фінансовими витратами. Щодо любовних справ, то Дівам поки не варто чекати особливих змін. Що ж, подивимося, що буде у вересні. Там ситуація може кардинально змінитися.

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Терези

Для Терезів серпень буде дуже спокійним місяцем. Поки що на вашому шляху не передбачається яскравих подій і вечірок. Зірки радять звернути більше уваги на роботу, оскільки можливі невеликі фінансові труднощі. Однак, якщо ви не будете зациклюватися на труднощах, то вони, швидше за все, минуть непомітно і з малою втратою для вас.

Скорпіони

Серпень може бути дуже вдалим для Скорпіонів. Однак лише в тому разі, коли представники знака зберуться і мобілізують усі свої сили. Представникам творчих професій варто спуститися з небес на землю: ви літаєте в хмарах, проте грошей це вам не приносить. У справах сердечних Скорпіони можуть чекати приємних змін, але тільки якщо ви будете щирими.

Стрільці

У серпні 2020 року Стрільці будуть ковалями свого щастя. Зараз тільки від вас самих залежатиме, як складеться ваша доля. Ви будете повністю контролювати своє життя і, врешті-решт, зрозумієте, що всього можете досягти самостійно, без будь-чиєї підтримки. Що стосується фінансів, то тут слід проявити обачність і відмовитися від спонтанних покупок.

Козероги

Ви дуже недовірливі. Саме тому багато людей намагаються звести спілкування з вами до мінімуму. Якщо ви перестанете все перевіряти по 10 разів і прислухаєтеся до своєї інтуїції, вам стане жити набагато простіше. Зрозумійте, світ не налаштований проти вас. Також у серпні самотні представники знака можуть зустріти свою долю, однак ви можете навіть не помітити цю людину. Придивіться гарненько до нових знайомих. Може, ваше щастя зовсім поряд?

Водолії

Досить напружений місяць для Водоліїв. Можливі невеликі проблеми зі здоров’ям. Однак через свою недовірливість і зайву паніку ви можете самі себе накрутити. Спробуйте мислити позитивно. У другій половині місяця може надійти приємна пропозиція по роботі. Не поспішайте від неї відмовлятися.

Риби

Цілком сприятливий місяць для Риб. У цей період вам вдасться реалізувати все задумане. Однак не варто оцінювати себе дуже критично, через це ви можете наново переробляти те, що й так добре вийшло. У другій половині місяця ви захочете змінити рід діяльності. Зірки радять не ухвалювати поспішних рішень і добре зважити всі «за» і «проти».

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