Гороскоп на 6 серпня 2020 року допоможе не помилитися і ухвалити правильне рішення. Що радять зірки кожному знаку зодіаку? Кому треба будувати плани на майбутнє, а хто може дозволити собі розслабитися? Читайте гороскоп на 6 серпня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Сьогодні зірки радять Овнам зайнятися самоаналізом. Подумайте, які риси характеру вам варто виправити і над чим іще потрібно попрацювати. Є сенс записатися в спортзал.
Телець
Спробуйте присвятити день тільки собі. Не перевантажуйте організм роботою, особливо фізичною працею. Проведіть вечір у тиші наодинці з собою.
Близнюки
День, коли варто будувати плани на майбутнє. Подумайте, як ви можете правильно організувати свій побут так, щоб знаходити час і на роботу, і на відпочинок.
Рак
Сприятливий день для укладання шлюбу і зачаття дитини. Зірки радять відкинути всі страхи і принути з головою у пристрасть.
Лев
Перша половина дня буде вдалою. Ви отримаєте багато компліментів. Однак до вечора у вас може погіршитися настрій. Не хвилюйтеся. Просто відпочиньте.
Діва
Вдалий день для торгівлі. Велика ймовірність укладення важливої угоди й отримання хорошого прибутку. Якщо все вийде, побалуйте себе невеликим подарунком.
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Терези
Чудовий день для позитивних змін у житті. Якщо ви давно відчуваєте симпатію до когось, саме час сказати про це. Інакше так і залишитеся самотніми.
Скорпіон
Небезпечний день. Є ризик застудитися чи потрапити в невеликі неприємності. Уникайте спілкування з Овнами і Стрільцями. Вони нічого доброго вам сьогодні не принесуть.
Стрілець
Несприятливий день. Начальство невдоволене вашою роботою, а проблеми в особистому житті й зовсім вибили вас із колії. Зберіться, інакше можете втратити все.
Козеріг
Складний день. Є ймовірність виникнення дрібних побутових проблем. Однак вони сильно змінять ваші плани. Через це настрій погіршиться, і все може піти шкереберть.
Водолій
Сьогодні до вас можуть завітати непрохані гості. Як відомо, вони — гірші за татарина. Якщо ви не налаштовані на довгі посиденьки, просто скажіть про це. Не варто йти на жертви.
Риби
День мине під знаком пригод. Ви можете вплутатися у велику авантюру. Однак не втрачайте голову і завжди прислухайтеся до розуму. Інакше можете нажити серйозних неприємностей.
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