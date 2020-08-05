Анатолій Дімаров: 10 фактів про автора роману «І будуть люди»

Уже цієї осені відбудеться прем’єра неймовірного історичного серіалу «І будуть люди», знятого за однойменним романом Анатолія Дімарова. Автор роману був очевидцем турбулентних подій початку XX сторіччя. Мати з маленьким Анатолієм та його братом мусила покинути рідне село й змінити прізвище, рятуючись від розкуркулення. Вона і є однією з героїнь книги та фільму. Читайте 10 неймовірних фактів про автора роману «І будуть люди» просто зараз!

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Письменник Анатолій Дімаров народився 5 травня 1922 року на хуторі Гараськи (офіційно Миргород) на Полтавщині в сім’ї учителя Андроніка Гарасюти. Коли родину розкуркулили, батьки заради безпеки дітей розлучилися: мати вказала, що чоловік помер, змінила документи і дала дітям своє дівоче прізвище. Анатолій виріс під прізвищем Дімаров.

У дитинстві пережив Голодомор в Україні 1932—1933 років.

Після закінчення середньої школи Анатолій був мобілізований до армії. Воював на Південно-Західному фронті, побував в окупації, був командиром партизанського загону, зазнав поранень і контузії.

Нагороджений як учасник війни орденами й медалями.

У 1949 році видав першу збірку оповідань «Гості з Волині».

Протягом 1950–1951 років А. Дімаров навчався в Літературному інституті ім. М. Горького в Москві, у 1951–1953 роках — у Львівському педагогічному інституті. Закінчивши навчання, працював редактором у видавництвах.

Творчий доробок письменника налічує кілька десятків томів.

Найулюбленішим жанром А. Дімарова в роки творчої зрілості стали «історії»: сільські, містечкові, міські — започатковані збіркою «Зінське щеня» (1969), що народжувалась на поліському хуторі Малий Тікач, мешканці якого «породичалися» з більшістю людських цнот і вад.

Романи А. Дімарова «І будуть люди» (1964) та «Біль і гнів» (1974–1980 рр.) ― це історичні епопеї про український народ, його долю у XX столітті. Радянська цензура з обох творів вилучила приблизно 300 сторінок (майже ціла книжка!). Та навіть урізаний варіант «Болю і гніву» в 1982 році був удостоєний Шевченківської премії.