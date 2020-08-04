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«Вибір матері»: чому Олену заарештує поліція?

04.08.2020

Сьогодні в 21:15 у ефір телеканалу СТБ вийдуть 11 та 12 серії серіалу «Вибір матері». У цих епізодах Олена надасть викуп Михайлу Морозову, проте її заарештує поліція. Чи зможе Олена довести свою невинуватість і як складеться доля Інни? Дивіться сьогодні в серіалі.

выбор матери

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У 11 і 12 серіях серіалу «Вибір матері» ви дізнаєтеся:

  • Чому Олені довелося розповісти поліції про те, що вона викрала Інну?
  • Який викуп попросив Михайло Морозов у ​​Євгенії?
  • Як вдалося поліції довести, що Михайло Морозов вбив бездомну жінку та підпалив будинок?
  • Чому заарештували Олену?
  • Чий труп знайшли в згорілому дитячому будинку?

Video: «Вибір матері»: чому Олену заарештує поліція?

Серіал Вибір матері - 11, 12 серії від 1 жовтня 2019. Опис, сюжет 11 серії, 12 серії Вибір матері - що буде у фільмі Вибір матері 01.10..2019

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