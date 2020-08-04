Восени на телеканалі СТБ відбудеться показ розширеної версії 12-серійного проєкту «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, високі рейтинги та абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати прихильників – показати режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ.

Сценаристом виступила Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоуранером проєкту. Головні ролі зіграли зірка «Кріпосної» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов, а також нові зірки українського кіно: Ірина Мак, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Юрій Безкоровайний, Роман Ясіновський, Юлія Врублевська та ін., – яких цей серіал відкрив широкому загалові.



«Мабуть, у багатьох «Кайдашева сім’я» асоціюється зі шкільною травмою. І тільки мені повість настільки подобалася, що я перечитувала її десятки разів. Коли я почала працювати над проєктом, я зрозуміла, чому мене так чіпляла ця історія. Вона про мене, мою сім’ю, сусідів, оточення та землю, на якій я виросла. Тоді я ще не знала про іронію та критичний аналіз, але Нечуй-Левицький саме це і робив: критикував, аналізував та іронізував. Але не по-злому, а як звернення до близьких людей. Він їх поставив перед дзеркалом і сказав: «Дивіться, ви ж прекрасні! Чому ви такі нещасні?» У нас немає головних героїв. І немає розділення на поганих та добрих. Вони всі неоднозначні. І всім ти співпереживаєш», – коментує шоуранер Наталка Ворожбит.

12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша» у 2018 році виграв пітчинг Міністерства культури України та одержав державну фінансову підтримку.

Video: «Спіймати Кайдаша»: розширена версія на СТБ Восени на телеканалі СТБ відбудеться показ розширеної версії 12-серійного проєкту Спіймати Кайдаша

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