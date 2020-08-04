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«Неймовірна правда про зірок» 2 сезон випуск 1: Які таємниці про свого батька приховує син Єгора Крутоголова

04.08.2020

Син Єгора Крутоголова переміг у першому і другому етапах Кубка України з картингу. Хлопчик займається цим видом спорту з 4-х років. Та чи не втілює він у реальність мрії свого батька? Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок»  Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, хто в домі художнього керівника «Дизель Шоу» головний і як часто в зоряного подружжя трапляються сварки. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Як зізнався Єгор Крутоголов, він завжди знав, чим буде займатися його син. На перше тренування він привів Лева, коли йому виповнилося всього 4 роки.

«Іще до зачаття мого сина я знав, чим він буде займатися. Я радий, що у нас із Левом є спільна пристрасть. Перегони! Уявіть собі: гонщик  «Формули-1» з України!», — мріє Єгор Крутоголов.

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Як каже Лев, йому дуже подобається займатися картингом. За весь час він потрапляв в аварії всього чотири рази. А для картингістів це дуже мало.

«У машини тоді лопнуло колесо. Добре, що мама не бачила цього. Адже на змагання мене завжди супроводжує батько», — каже Лев.

Ще хлопчик розповів, що дуже сумує за татом, бо той постійно працює і рідко буває вдома. І тільки завдяки карантину його сім’я зараз постійно разом.

«Я вважаю, що у нас чудова сім’я. Мої батьки практично ніколи не сваряться. Правда, іноді мене може сварити мама. Наприклад, за те, що я забагато часу граю на телефоні», — розповідає Лев.

Також син зіркового татуся зізнався, що в його батька є велика таємниця. Яка? Дивіться відео, саме там ви знайдете відповідь на це запитання!

Video: «Неймовірна правда про зірок» 2 сезон випуск 1: Які таємниці про свого батька приховує син Єгора Крутоголова

Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з'ясувати, хто в домі художнього керівника «Дизель Шоу» головний і як часто сваряться зіркові батьки

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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