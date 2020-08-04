Син Єгора Крутоголова переміг у першому і другому етапах Кубка України з картингу. Хлопчик займається цим видом спорту з 4-х років. Та чи не втілює він у реальність мрії свого батька? Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, хто в домі художнього керівника «Дизель Шоу» головний і як часто в зоряного подружжя трапляються сварки. Усі деталі читайте в матеріалі.
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Як зізнався Єгор Крутоголов, він завжди знав, чим буде займатися його син. На перше тренування він привів Лева, коли йому виповнилося всього 4 роки.
«Іще до зачаття мого сина я знав, чим він буде займатися. Я радий, що у нас із Левом є спільна пристрасть. Перегони! Уявіть собі: гонщик «Формули-1» з України!», — мріє Єгор Крутоголов.
Як каже Лев, йому дуже подобається займатися картингом. За весь час він потрапляв в аварії всього чотири рази. А для картингістів це дуже мало.
«У машини тоді лопнуло колесо. Добре, що мама не бачила цього. Адже на змагання мене завжди супроводжує батько», — каже Лев.
Ще хлопчик розповів, що дуже сумує за татом, бо той постійно працює і рідко буває вдома. І тільки завдяки карантину його сім’я зараз постійно разом.
«Я вважаю, що у нас чудова сім’я. Мої батьки практично ніколи не сваряться. Правда, іноді мене може сварити мама. Наприклад, за те, що я забагато часу граю на телефоні», — розповідає Лев.
Також син зіркового татуся зізнався, що в його батька є велика таємниця. Яка? Дивіться відео, саме там ви знайдете відповідь на це запитання!
Video: «Неймовірна правда про зірок» 2 сезон випуск 1: Які таємниці про свого батька приховує син Єгора Крутоголова
Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з'ясувати, хто в домі художнього керівника «Дизель Шоу» головний і як часто сваряться зіркові батьки
Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.
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