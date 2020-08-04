Манікюр на літо 2020 розповість вам про тренди модного манікюру в цьому році. Яким буде модний манікюр влітку 2020 року? Головні тренди літнього манікюру 2020 року — читайте в нашому матеріалі.

Літо — період довгоочікуваних відпусток, нестримних веселощів і найяскравіших нарядів. Хоча цьогоріч через карантин і самоізоляцію нам не вистачатиме моря, модних тусівок, посиденьок із друзями та яскравих вечірок, все ж не треба забувати про акуратний і красивий манікюр!

Не секрет, що в кожному окремому виді дизайну нігтів є свої тонкощі та принади, а в літньому манікюрі їх чимало. Тому, яким буде наймодніший манікюр на літній сезон 2020 року, ми готові розповісти вам у цій фотодобірці з барвистими і чудовими прикладами нейл-арту на будь-який смак.

Оскільки літо — сезон легких нарядів і мінімуму одягу, то одним з аксесуарів можна вважати красивий дизайн нігтів, що зможе додати свіжих ноток у яскраві сети. Та який манікюр буде наймоднішим улітку 2020? Дізнайтеся просто зараз!

Нюдовий манікюр 2020

Уже кілька років поспіль нюдовий манікюр не втрачає своїх високих позицій! Він практичний, зручний і майже не брудниться. Тому прихильницям ненав’язливого дизайну нігтів на літо варто вибрати пастельні відтінки основи, які можна доповнити топовими дизайнами. Малюнки мікроквіток, а також декор намистинами або кристалами дуже пасуватиме для літнього пастельного манікюру. Тільки головне — не переборщити з малюнками. Надмір страз і паєток у манікюрі — головний антитренд літа 2020!

Омбре манікюр на літо 2020

Чарівність омбре манікюру затребувана майже в кожному сезоні. Хоча жінки рідко вдавалися до дизайну омбре взимку і навесні, влітку він матиме чарівний вигляд на доглянутих і не дуже довгих нігтях! Доказ тому — свіжі ідеї омбре на літо від провідних гуру. Це і лінії градієнтного дизайну, омбре у поєднанні з «негативним простором», а також неоновий омбре на ділянці нігтя у формі «острівця». Експериментуйте, це дасть вам змогу сяяти з розкішним літнім дизайном нігтів, але не перестарайтеся!

Літній дизайн нігтів із втиркою 2020

Якщо ж ви обожнюєте блиск, і нюдовий манікюр — точно не для вас, то надати дивовижного сяяня нігтю допоможе втирка в різних її варіаціях: красива перлова або голографічна втирка. Особливо шикарний вигляд матимуть світлі й ніжні тони для денних луків. На вечір можна підібрати більш темний або насичений літній манікюр з втиркою. Як варіант — глибокий червоний колір лаку або легкий темний.

Яскраві принти на нігтях 2020

За два місяці на карантині нам усім не вистачало веселощів, барв і радості. Якщо ж ви хочете відійти від втирок і нюдового кольору, прикрасьте свої нігті яскравими принтами! Квіти — важливий атрибут усіх жіночних образів, особливо актуальні квіткові мотиви навесні і влітку. Для літнього дизайну манікюру потрібно підібрати яскраві візерунки з квіточками, що були б ефектні і привабливі як модний літній нейл-арт. У тренді літній манікюр з напівпрозорими і мікровізерунками квітів, а також і техніка ліплення з квітами.

Літній мінімалізм на нігтях 2020

Мінімалізм — головний тренд модного дизайну нігтів 2020! Він буде прекрасний у літньому дизайні нігтів з витонченими малюнками. Для створення модного мінімалістичного дизайну досить виконати невеликий малюнок на одному з пальчиків: це можуть бути супермодні крапки і штрихи, абстракція, графіка, флористика та інші мінімалюнки.

Морський літній манікюр 2020

Якщо ж ви скучили за морем і лагідними хвилями, їх можна стильно втілити на ваших нігтиках! Гарний літній манікюр у морському стилі передбачає малюнки милих якорів, морських зірок, дельфінів і рибок. Окрім них ви також зустрінете модний нейл-арт із пальмами та яскравими тваринами.

Літній манікюр з конфеті 2020

Грайливості літньому дизайну нігтів ви можете надати за допомогою милих конфеті, які ще називають каміфубукі. Їх розсип буде чарівно сяяти в найбільш модному манікюрі на літо. В тренді будуть круглі однотонні каміфубукі, різних форм конфеті з голографічним блиском, а також сріблясті каміфубукі. Особливо красивими сріблясті конфеті будуть на легких сірих нігтях.

Манікюр з півмісяцями на літо 2020

Блискучі півмісяці, трикутні, прозорі — все це головні тренди модного манікюру на літо, мегаактуального для кожної справжньої леді. Цікавим і невимушеним стане різнокольоровий літній манікюр з півмісяцями, доповнений маленькими крапками для вишуканості. Не менш красивим літнім варіантом півмісячного дизайну стане тандем матового неонового і тілесного кольорів.

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