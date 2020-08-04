Літо дає про себе знати спекотною погодою і сухим повітрям у приміщеннях. Адже кондиціонери пересушують повітря, а це погано впливає на нас, книги, меблі та кімнатні рослини. Але не поспішайте бігти в магазин по зволожувач! Вирішити проблему можна за допомогою простих підручних засобів.

Як зволожити повітря в кімнаті влітку:

за допомогою ванної кімнати

посудин для води

кімнатних рослин

акваріума

вологого прибирання

Відкрийте двері у ванну

Напевно, це один з найпростіших способів. Щоразу після того, як приймете душ або ванну, залишайте двері в кімнату відкритими. Випари будуть проникати в квартиру і добре зволожувати повітря. Також можна не відразу зливати воду з ванни, а дати їй спочатку охолонути: саме так кількість пару збільшиться в кілька разів.

Сушіть речі в кімнаті

Ще один спосіб, що не вимагає від вас особливих зусиль. Коли ви виперете свої речі, просто поставте сушилку з вологими речами. Таким способом одяг висохне швидше, а повітря насититься вологою.

Розставте ємності з водою по квартирі

Для цього способу потрібно просто наповнити вази, пляшки та інші посудини водою і встановити їх біля джерел тепла. Якщо ви додасте до цього ще каміння і квіти, вийде гарна композиція – гості, швидше за все, навіть не здогадаються, що це не декоративні елементи, а саморобні зволожувачі повітря. Тільки не забувайте періодично мити ємності та міняти воду.

Заведіть кімнатні рослини

Домашні квіти корисні: вони не тільки зволожують повітря, а й іонізують його. Деякі також чудово очищають і дезінфікують будинок. Особливо багато вологи віддають такі рослини:

нефролепіс (домашня папороть)

фатсія

циперус

спарманія (кімнатна липа)

фікус

драцена

гібіскус

Встановіть вдома акваріум або фонтан

Обидва ці декоративні елементи добре зволожують повітря. Звичайно, купувати їх спеціально для цієї мети нераціонально. Але якщо ви хочете завести риб або прикрасити будинок милим фонтаном, про цю додаткову властивість забувати не варто.

Періодично провітрюйте і робіть вологе прибирання

Немає різниці, влітку чи взимку, квартиру потрібно провітрювати 2–3 рази на день. Це робиться для того, щоб зберігати комфортний рівень вологості. Для кращого результату необхідно часто витирати пил і мити підлогу.

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