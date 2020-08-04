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Гороскоп на 5 серпня 2020 року

04.08.2020

Гороскоп на 5 серпня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто може отримати пропозицію руки і серця, а кому варто бути обережнішим? Читайте гороскоп на 5 серпня від екстрасенсів СТБ.

гороскоп 2020

Овен

Від самого ранку ви захочете творити добро. Не переборщіть. Не всім потрібна ваша допомога. Так що зумійте вчасно зупинитися.

Телець

Чудовий день. І хоч відпустка вам поки не світить, стабільний дохід і благополуччя у вашій родині піднімуть настрій.

Близнюки

Чудовий день, щоб зустрітися з давніми друзями. Також настав час оновити побутову техніку або прикупити нові меблі. І про квіти для другої половинки не забудьте.

Рак

Настав час для генерального прибирання. Фізична праця виб’є всю дур із вашої голови, й до вечора, втомлені, але натхненні, ви ухвалите правильні рішення з важливих питань.

Лев

Чекайте на приємні зміни. Можлива зустріч із людиною, яка в майбутньому допоможе реалізувати всі мрії.

Діва

Для вас сьогодні справжній день бабака. Заховайтеся і не вистромлюйтеся. Не сперечайтеся і не ухвалюйте жодних рішень. Краще трохи почекати, а то помилок наробите, про які потім пошкодуєте.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Терези

Ваші фінанси співають романси. Варто подумати про додатковий дохід. Можливо, є сенс замислитися про пасивний прибуток?

Скорпіон

Вдалий день для початку нового життя. Можливо, є сенс переїхати в інше місто? Там і місця нові, і люди, і думки позитивні прийдуть.

Стрілець

Складний день. Можливі дурні сварки з родичами. Спробуйте не давати порад і не просити про допомогу. Відкладіть усі зустрічі та просто релаксуйте.

Козеріг

Іноді ви лицемірите. І це помітно. Взаємини з друзями можуть зіпсуватися, а все тому, що ви вперто не бажаєте визнати свою провину. Кращий захист — це напад. Однак не у вашому випадку.

Водолій

Якщо сьогодні виникнуть важливі завдання, прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона підкаже, як правильно вчинити. Якщо можна, відкладіть справи до завтра.

Риби

У вашому житті настають зміни. Дуже приємні. Можливо, ви отримаєте пропозицію руки і серця або дізнаєтеся, що скоро станете батьками.

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