«Доктор Хаус»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс)

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною і важкою натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства і мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 3 і 4 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У третій серії студент коледжу несподівано непритомніє під час сексу зі своєю дівчиною. У клініці Хауса чекають жінка, у якої заболіла нога після 6-мильної пробіжки, і хлопчик з mp3-плеєром у прямій кишці.

У четвертій серії в пологовому відділенні лікарні почалася епідемія невідомої хвороби, і Хаус вимагає оголосити карантин. Цього разу в клініку приходить жінка з «паразитом».

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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