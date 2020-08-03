Сайт delo.ua у партнерстві з «Медіа Група Україна» утретє запускає рейтинг «Знято в Україні». Цього разу в рейтингу братимуть участь п’ять серіалів, один мінісеріал та один скриптед-реаліті від телеканалу СТБ. За який серіал проголосуєте ви? Подробиці – далі в матеріалі!

Переможцями стануть телефільми (у т. ч. анімаційні та документальні), серіали і скриптед-реаліті, які наберуть найбільшу кількість балів за підсумками онлайн-голосування. Одночасно з онлайн-голосуванням вітчизняну телепродукцію і професіоналізм її творців оцінюватимуть експерти серіального ринку. Вони також визначать найкращу промокампанію. Нагородження переможців відбудеться наприкінці серпня.

У номінації «Серіали» змагатимуться такі проєкти від телеканалу СТБ: «Спіймати Кайдаша», «Кріпосна», «Ніщо не трапляється двічі», «Папаньки»-2 і «Акушерка». Поки що в рейтингу лідирує серіал «Ніщо не трапляється двічі».

Також у рейтингу «Серіали» представлений серіал «Швабра», в «Скриптед-реаліті» – «Сліпа», а в «Документальних драмах» – «День Незалежності. Нескорені». Голосуйте просто зараз!

До рейтингу сайту delo.ua також додали найкращих за попередні 10 років — ті серіали і телефільми, що потрапили у топ-5 з кожної категорії за оцінками експертів (рейтинги 2011―2015 і 2016―2018 років). Аби було що згадати і з чим порівняти.

2 липня стартувала друга частина рейтингу під назвою «Профі». Вона про людей. Можна буде голосувати за тих, хто знімав номіновані телеканалами серіали і телефільми у 2019―2020 роках. У ній 11 номінацій: продюсери (головні, креативні, виконавчі), режисери-постановники, сценаристи, актори, оператори-постановники, режисери монтажу, звукорежисери, художники-постановники, художники з костюмів, художники з гриму, композитори.

Голосування триватиме до 10 серпня 2020 року. За кожного учасника можна проголосувати один раз на день з однієї IP-адреси, авторизувавшись через Facebook.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Нові серіали українського виробнитцтва дивіться за посиланням