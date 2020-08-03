Олег Винник відсвяткував день народження в доповненій реальності

Олег Винник влаштував безпрецедентне музично-інтерактивне шоу на НСК «Олімпійський». 31 липня на головній арені країни відбувся унікальний високотехнологічний концерт Олега Винника, присвячений дню народження артиста. Це було перше в історії стадіонне шоу з використанням технологій VR і AR, за яким глядачі спостерігали онлайн з різних куточків світу.

Безпрецедентна для України музично-інтерактивна подія об’єднала реальне з віртуальним. Масштабна сцена завдовжки 54 м, надпотужні світло і звук, живе виконання улюблених хітів ― 100% live у поєднанні з різноманітністю анімованих цифрових об’єктів у 3D ― створили незабутню атмосферу справжнього свята. Кожна композиція супроводжувалася унікальним візуальним оформленням, несподіваними сюжетами і спецефектами.

Так, на початку концерту Олег Винник «віртуально» спустився в метро, ​​на яке перетворилися коридори НСК на шляху музиканта до сцени. Виконуючи легендарну «Вовчицю», співак «дістав» з неба місяць. А у фан-зоні і на трибунах його зустрічали цифрові глядачі, які вщерть заповнили «Олімпійський». Відкривав неймовірне дійство український телеведучий, актор, заслужений артист України Юрій Горбунов.

Найзворушливішим моментом перформансу стало звернення артиста до українців по всьому світу із закликом гуртуватися під час виконання пісні «Роксолана». А найнесподіванішим сюрпризом ― знайома шанувальникам композиція «Наталя-Наталі», перекладена німецькою мовою.

«Нарешті усе відбулося! Усе, над чим працювали декілька місяців, про що переживали і чим пишаємося! Перше стадіонне шоу в доповненій реальності на НСК “Олімпійський” ― це вже історія, яку створили десятки тисяч людей: найкращі спеціалісти України у різних галузях, а також усі ви ― мої глядачі. Працювати на порожньому стадіоні ― надто складно, але я відчував вашу енергію і вашу любов», ― зазначив Олег Винник.

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