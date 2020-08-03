У 2020 році модні зачіски можна буде створювати за допомогою масивних аксесуарів. Все дуже просто, головне визначитися, чи хочете ви працювати з голлівудською хвилею або ідеально рівним волоссям. Які ж модні зачіски на середнє волосся в 2020 році? А також яким трендам слідують зірки телеканалу СТБ — дивіться фото в матеріалі.

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Середнє волосся — це ідеальна довжина, щоб створювати найрізноманітніші образи. Не секрет, що укладка та стан волосся — це показник вашого ставлення до себе. Однак тепер не доведеться довго морочитися з тим, яку косу заплести і за допомогою якої техніки відповідати трендам.

У 2020 році в моду повертаються простота і лаконічність. Однак експериментувати можна починати вже, адже головним атрибутом вашого образу будуть аксесуари для волосся. За їх допомогою необхідно лише зібрати волосся у хвіст/пучок або приколоти шпилькою.

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Хвіст — це найідеальніший модний варіант у 2020 році. Його можна обіграти різними способами. Високий зібраний хвіст завжди виглядає стильно. Зав’язувати його можна ошатною резинкою, бантом або пасмом свого волосся.

Також хвіст може бути зібраний і внизу.

Цьому тренду послідувала й обраниця ексхолостяка Нікіти Добриніна — Даша Квіткова.

Шпильки також в тренді. Середнє волосся не потребує особливих зусиль від вас, якщо ви захочете зробити по-справжньому модну зачіску. Велику шпильку можна підколоти як з одного боку, залишивши пасма з іншого, так і з обох.

Красиво буде виглядати і шпилька-брошка ззаду. Підхопіть два пасма біля обличчя і закріпіть їх на потилиці.

Голлівудська хвиля — це єдина зачіска, яка ніколи не вийде з моди. Незмінна класика, з якою також можна поекспериментувати. Наприклад, передні пасма заколоти на верхівці.

Новий член журі Національного відбору на Євробачення-2020 Тіна Кароль не зраджує своєму образу. Жіночні голлівудські локони — візитна картка співачки.

Наступна зачіска на середню довжину волосся — це так званий морський образ. Ще з минулого року на майданчик стилістів заходить ця зачіска. Виглядати це повинно так, немов ваше волосся в’ється від природи, або «поціловане» морською солоною водою. Досягти такого результату можна за допомогою спеціальних сольових спреїв для укладки.

Головна героїня серіалу «Кріпосна» Катерина Ковальчук часто віддає перевагу саме такій укладці.

А також незмінний тренер проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська.

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