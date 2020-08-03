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Михайло Присяжнюк святкує день народження

03.08.2020

Сьогодні, 3 серпня, святкує день народження досвідчений юрист і ведучий проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк. Редакція STB.UA вітає Михайла зі святом! 

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Вперше Михайло Присяжнюк взяв участь у зйомках на телеканалі СТБ у далекому 2012-му році. Його телевізійна кар’єра почалася з ролі експерта проєкту «Вагітна у 16». Дебют, як ми вже бачимо, виявився вдалим. Саме відтоді по експертну думку юриста встигли звернутися як ведучі, так і герої з різноманітних програм.

На екрані Михайло Присяжнюк серйозний, справедливий і у боротьбі за справедливість готовий відстоювати права українців до останнього. Також в його житті є місце для кардинально іншого роду діяльності, чогось романтичного і чуттєвого — поезії.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Михайлові Присяжнюку професійних та творчих перемог і добробуту!

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