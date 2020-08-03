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Кокосове молоко — рецепт в домашніх умовах

03.08.2020

Кокосове молоко універсальний продукт і дуже простий у приготуванні. Його можна просто пити та робити коктейлі, тушкувати овочі та рибу, готувати каші, різотто і замінювати звичайне молоко для приготування десертів. Покроковий рецепт кокосового молока від суперфіналіста  «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича читайте в матеріалі.

Кокосовое молоко

Інгредієнти:

  • кокос 1 шт.
  • молоко або вода 2 склянки

Приготування:

  1. Кокос очищаємо від шкаралупи і коричневої шкірки.
  2. М’якоть натираємо на дрібній тертці.
  3. Кип’ятимо молоко або воду.
  4. Висипаємо м’якоть у глибоку тарілку або миску і заливаємо окропом.
  5. Накриваємо кришкою і залишаємо до повного охолодження.
  6. Остиглу масу виливаємо в блендер і збиваємо.
  7. Сито вистилаємо марлею і проціджуємо молоко. Стружку, яка залишиться в марлі ретельно віджимаємо і даємо їй підсохнути.
  8. Готове кокосове молоко наливаємо в пляшку або банку і ставимо у холодильник.

На холоді, від кокосового молока відокремлюються густі кремоподібні кокосові вершки. Іх можна зняти і використовувати окремо. Якщо їх залишити, то ваше молоко просто буде жирнішим і перед вживанням доведеться збовтати пляшку. Зберігати кокосове молоко краще в холодильнику і не більше двох діб.

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