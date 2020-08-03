Гороскоп на 4 серпня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому краще звернутися по допомогу, а хто повинен тримати свої емоції під контролем? Читайте гороскоп на 4 серпня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Дуже вдалий день. З самого ранку зірки радять зробити найважливіші справи. Увечері може погіршитися самопочуття, так що в цей час краще відпочити.
Телець
Зірки радять бути дуже обачним. Є шанс наробити помилок. Відмовтеся від підписання важливих документів. Краще перенесіть усе на інший день.
Близнюки
Від самого ранку можуть виникнути невеликі неприємності. Однак уже до обіду все вирішиться якнайкраще. Вечір проведіть у колі сім’ї.
Рак
Зранку Раки захочуть звернути гори. Однак у спробі встигнути все можете проґавити важливі моменти. Тому не поспішайте і все робіть поступово.
Лев
На вас покладають великі надії і дуже багато справ. Не поспішайте сваритися. Ви все встигнете. Тільки працьовитість і впевненість у своїх силах допоможуть вирішити багато завдань і конфліктів.
Діва
З самого ранку вам можуть зіпсувати настрій. Однак не варто відповідати злом на зло. Абстрагуйтеся. Так вас не зможуть вивести з себе, і ви збережете добрий гумор.
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Терези
День обіцяє бути емоційним. У нападі гніву головне ― не бовкнути зайвого. Увечері чекайте на гостей. Ви чудово проведете час, і всі проблеми зникнуть самі.
Скорпіон
Вранці вам усі намагатимуться ставити палиці в колеса. Однак завдяки своєму досвіду та обачності ви легко подолаєте всі перешкоди. До вечора чекайте на приємний сюрприз.
Стрілець
У вас накопичилося багато справ. Ви не зможете з усім упоратися. Не соромтеся, попросіть допомоги. Разом набагато швидше і веселіше.
Козеріг
Неспокійний день. Ви можете зробити багато корисного і для себе, і для інших, але важливо не марнувати час, чітко розуміти, чого ви хочете і можете досягти.
Водолій
Ви налаштовані на романтичний вечір. Однак не все гладко. Можливі конфлікти з другою половинкою. У запалі сварки намагайтеся не ухвалювати рішень зопалу.
Риби
Ви склали собі план. Проте не варто засмучуватися, коли щось не виходить так, як ви хочете. Іноді варто просто плисти за течією. А там — час покаже.
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