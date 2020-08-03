Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що має сильний і важкий характер, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості вдачі його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але він ― справжній профі. Що ж станеться в 1 і 2 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У першій серії у виховательки дитячого садка Ребекки Адлер почалася афазія під час уроку, а потім у неї трапився напад. Її направляють у лікарню Принстон-Плейнсборо, де лікар Хаус і його команда (до якої нещодавно приєднався новий лікар Ерік Форман) намагаються поставити їй діагноз. На прийом у клініку до Хауса приходить «помаранчевий пацієнт».

У другій серії 16-річний школяр, що страждає від нічних кошмарів і галюцинацій, зазнає травми під час гри в лакросс. У клініці Хаус зустрічається з матір’ю, яка не вірить у вакцинацію, і любителем судових тяжб.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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