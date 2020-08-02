Гороскоп на тиждень з 3 по 9 серпня 2020 року розповість, які повороти долі і неочікувані труднощі підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Кому потрібно докласти багато зусиль, щоб поліпшити своє фінансове становище, а на кого чекає великий сюрприз? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 3 по 9 серпня 2020 року від експертів СТБ.

Овен

Скористайтеся енергією цього тижня для зміцнення своїх позицій і заразом для отримання додаткових грошей на відпускні витрати. У коханні екстрасенси обіцяють приємний сюрприз. Хтось новий опанує вашою уявою. Ви самі будете здивовані тим, що спаде вам на думку.

Телець

Ви всім розкажете, що вас дратує і турбує. Постарайтеся бути об’єктивними з самими собою і не сперечатися, якщо не впевнені в правоті на сто відсотків. У вільний час займіться спортом. Ідіть кататися на велосипеді, відновіть регулярні вправи. Завдяки цьому навіть у найпохмуріший ранок на роботі ви будете енергійними і в хорошому настрої.

Близнюки

Вдома у вас відбуватимуться важливі речі. Ви станете допомагати, вирішувати спори, в які залучені ваші родичі. В інших сферах життя гороскоп на тиждень обіцяє нарешті більше спокою. На роботі будьте доброзичливі і ввічливі з усіма, але не дозволяйте вас експлуатувати людям, які полюбляють плітки та інтриги.

Рак

Ви відчуєте, що вам потрібне щось нове, щоб відволіктися від нудьги і рутини. Можете розраховувати на друзів, тому пошукайте веселу компанію. Гороскоп на тиждень попереджає, що ваш настрій у ці дні стане мінливим, буде важко на щось наважитися. Проявіть до себе більше поблажливості і розуміння.

Лев

Настав час для нових викликів! Сонце у вашому знаку допоможе відчути великий приплив творчої енергії. Все нове і невідоме виявиться неймовірно привабливим. Це хороший тиждень, щоб щось у житті змінити на краще. Ви зберетеся з силами, без зусиль упораєтеся з професійними викликами, а у вільний час організуєте чудову поїздку.

Діва

Готуйтеся до гарних новин і безлічі нових пропозицій. Хтось важливий може вас квапити або вимагати, щоб ви обрали чітку позицію з питання, яке вам не здається ясним. Утримайтеся від бажання пліткувати, тому що можете вплутатися в професійні та особисті проблеми.

Терези

Візьміться за важливі справи ― і вдасться все швидко залагодити. Однак багато проблем виявляться не вартими ваших нервів і гарячих суперечок. Не беріть додому роботи, відпочивайте і не думайте про настрої начальства. Вихідні сприятимуть розвитку інтересу до живопису, літератури, музики. Це допоможе вам відчути, що ваше життя нарешті почало рухатися в правильному напрямку.

Скорпіон

Зберігайте пильність! Уже на початку тижня виявиться, що всі чогось від вас хочуть, що ви незамінні для виконання різних доручень. Деякі з цих завдань виявляться непотрібними, від інших начальство скоро відмовиться саме. Тому ставтеся до ситуацій, що виникають, спокійно. В особистому житті не плутайте справжні почуття з вкладеннями. Уникайте обговорення політики або грошей, інакше зіпсуєте побачення.

Стрілець

Вам посиплються запрошення на важливі заходи. Нові знайомства, зав’язані в цих ситуаціях, виявляться приємними і важливими для вашої кар’єри.

Козеріг

Подумайте, що заважає вам досягти успіху, і ухваліть рішення про зміни. На цьому тижні вам легше буде внести у своє життя зміни і перестати спілкуватися з неприємними людьми. Вашими перевагами стануть проникливість та інтуїція. Спочатку прислухайтеся до них, а потім запитуйте думку інших людей.

Водолій

На вас чекає багато важливих справ, з якими доведеться розбиратися. Відокремте все важливе від того, що ще може трохи почекати. Будьте обережні там, де йдеться про позики і великі гроші. Зайва легковажність і велика кількість витрат можуть викликати критику з боку членів сім’ї.

Риби

Різні випадкові зустрічі принесуть вам більше користі, ніж ви думаєте. Ви відчуєте себе добре поінформованими і потрібними, що зробить ваш настрій просто чудовим. Також пам’ятайте про своїх друзів, бо на цьому тижні ви станете людиною, до якої вони звернуться зі своїми проблемами і турботами.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.