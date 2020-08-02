Гороскоп на 3 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 3 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

3 серпня між Овнами і їхньою другою половинкою може відбутися вкрай емоційна розмова, яка стане початком нового етапу стосунків. Установіть внутрішню гармонію, перш ніж переходити до з’ясування взаємин з іншими.

Телець

Тельцям треба бути обережнішими з різкими словами ― сьогодні взаємини з близькими людьми будуть нерівними. Виникнуть суперечки щодо, здавалося б, давно узгоджених питань.

Близнюки

3 серпня для Близнюків ― суперечливий день. Вас можуть переслідувати несподівані події. Однак будьте обережні і не дайте короткочасній удачі запаморочити вам голову.

Рак

Сьогодні Раки можуть отримати багато запрошень і від родичів, і від друзів. Не варто вступати в занадто активне спілкування ― одна сварка може перерости у великий конфлікт.

Лев

Бюджет Левів 3 серпня може постраждати від незапланованих витрат. У цей час вам не рекомендується здійснювати великі покупки.

Діва

Цілеспрямованість і наполегливість Дів сьогодні приведе їх до почесного становища в суспільстві. Досягнувши мети, не забувайте про обережність і дипломатичність, інакше є ризик потрапити в скандал.

Терези

Сьогодні Терези будуть боротися з відчуттям самотності. Виникне потреба в постійній присутності близької людини, яка підтримуватиме вас у важку хвилину.

Скорпіон

3 серпня ― день випробувань для Скорпіонів. Ви пройдете через перешкоди і спокуси. Не відступайте від задуманого, зробіть сміливий вчинок ― і вам підкоряться всі вершини.

Стрілець

У Стрільців сьогодні можливі конфлікти і непорозуміння. Дехто може вважати, що ви занадто виділяєтеся на загальному тлі, й намагатися ігнорувати вас. Доведіть, що ви гідні всіх похвал.

Козеріг

Козероги сьогодні будуть розриватися між домом і роботою. У цей день важливо приділити увагу сім’ї та родинним стосункам.

Водолій

Водолії добре розбираються у фінансових питаннях. Якщо 3 серпня у вас з’являться гроші, постарайтеся стати проникливим інвестором.

Риби

3 серпня для Риб ― день пристрасті. У любовних стосунках можливі зміни: нові захоплення, відновлення старих зв’язків. Також це хороший день для переоцінювання цінностей.

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