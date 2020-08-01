Сьогодні глядачі телеканалу СТБ насолодилися переглядом 2 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Учасники не на жарт змагалися за перемогу: готували неординарні страви і незабутні розваги. Хто ж став переможцем другого випуску проєкту «Звана вечеря»? Дізнайтеся просто зараз!

Сьогодні за перемогу в шоу змагалися четверо учасників, які активно стежать за своїм здоров’ям. Тимур Мазур ― «український Шварценеггер», який знає, що потрібно з’їсти, щоб наростити гору м’язів. Руслан Набієв, який професійно займається кінним спортом, упевнений, що можна стати чемпіоном і без великих біцепсів. Олеся Філімоненко ― красуня, яка любить пластичні операції, вміє варити борщ і робити консервацію. А також лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла», акушер-гінеколог Людмила Шупенюк, яка точно знає все про правильне харчування.

Першою приймала в себе гостей красуня Олеся. На закуску вона подала своїм конкурентам салат з тигровими креветками «Сіамська пристрасть». Основною стравою були равіолі з лососем «Гарячий MSMS», а на десерт дівчина приготувала «Райське сім’я». Однак погода підвела її ― як розвагу Олеся запланувала купання в басейні, але через дощ і холод учасники шоу просто зігрівалися чаєм на терасі.

Суворий спортсмен Тимур на закуску приготував салат «Підкорення Олімпу», на основне подав «Ситий Тимур» (тушкований кролик і запечена риба), а на десерт ― йогурт з полуницею під назвою «Друге дихання». Розвага спортсмена дуже сподобалося гостям, адже вони весь вечір співали караоке вдома!

Гінеколог Людмила Шупенюк приготувала для своїх гостей три страви: закуску «Прелюдія», основну страву зі свинини «Основний інстинкт» і десерт «Запашний бутон». Розвагу Людмила запропонувала досить екстравагантну: вона принесла м’яч і цеглину для спеціальних тренувань ― інтимної гімнастики. Ця розвага особливо припала до душі Руслану.

Спортсмен Руслан своєю чергою приготував на закуску устриці під назвою «Серце жеребця», на основне подав індичку «Гран-Прі» а на десерт ― морозиво з фруктами «Душа Прерії». Розважав гостей він теж досить незвичайним способом ― влаштував справжній спіритичний вечір.

Наприкінці програми учасники дізналися, хто став переможцем 2 випуску шоу «Звана вечеря». Найбільше балів за смак страв і розваги набрала Людмила Шупенюк!

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