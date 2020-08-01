Гороскоп на 2 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 2 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо у Овна є бажання зміцнити свої позиції і поліпшити свій імідж в очах оточення (в тому числі в очах протилежної статі), то сьогодні цього найлегше домогтися, звернувшись до висот філософії. Спробуйте в розмові сяйнути своєю ерудицією.

Телець

Сьогодні в голові в Тельця раз у раз народжуватимуться різноманітні плани стосовно облаштування і перебудови свого будинку або дачі. Плани ці будуть вельми конструктивні і розумні, але їх може бути так багато, що не факт, що у Тельця коли-небудь дійдуть руки до їх здійснення.

Близнюки

Сьогодні навіть ті Близнюки, які не страждають зайвою любов’ю до філософії, можуть відчути дивну і нестримну тягу до цієї науки. Ідеї, які спадатимуть Близнюкам на думку, сьогодні здаватимуться їм блискучими і цікавими.

Рак

У голову Рака сьогодні можуть прийти цікаві думки про те, як без зайвих зусиль поліпшити своє матеріальне становище. Не факт, що ці плани вдасться відразу ж здійснити, але запам’ятати чи навіть записати їх у золотий зошит варто. Настане час, і вони можуть обернутися дуже суттєвим прибутком.

Лев

Сьогодні Лев відчує в собі дивовижну здатність вирішувати будь-які складні завдання максимально простим і ефективним способом. Ну а якщо вирішити складне завдання не вийде відразу, Лев просто переступить через неї, щоб рухатися далі.

Діва

У Діви сьогоднішній день буде підпорядкований чіткому розкладу, не передбачаючи особливих потрясінь. Взагалі цей день буде схожий на схему, старанно накреслену під лінійку: навряд чи якісь обставини завадять вашим наміченим справам і планам.

Терези

Оточенню може здатися, що Терези мудрують і верзуть суцільні дурниці. Ба більше, іноді таке здаватиметься і самим Терезам! Проте раціональних зерен у їхніх міркуваннях буде досить багато. Просто саме сьогодні Терези будуть схильні все ускладнювати і формулювати свої думки надто закручено.

Скорпіон

2 серпня весь день у Скорпіона може піти на обдумування ідей і планів. Плани можуть бути найрізноманітнішими, починаючи від думок щодо перебудови будинку і закінчуючи ідеями щодо перебудови Всесвіту. Деякі з них справлятимуть неабияке враження, проте на їх реалізацію часу все одно не залишиться.

Стрілець

Сьогодні найкращим рішенням для Стрільця буде зайнятися чим-небудь інтелектуально корисним. Принаймні, саме це виходитиме у вас найкраще. Та й задоволення від таких занять сьогодні буде чимало.

Козеріг

Ніщо сьогодні так не дратуватиме Козерога, як прописні істини, озвучені будь-ким. Будь-яка банальщина здаватиметься йому недоречною і дурною. Навколишні ж, на думку Козерога, як на зло, раз у раз балансуватимуть між дурістю і банальністю. Єдине, що сьогодні наповнюватиме Козерога оптимізмом, так це його власний інтелект.

Водолій

Сьогодні головний секрет успіху Водолія криється в простоті. Шкода тільки, що сам Водолій буде схильний думати інакше, ризикуючи захопитися надто складними схемами та планами.

Риби

Риби сьогодні можуть відчути в собі незрозумілу любов до математики. Завдання, які в інший день здалися б їм нудними, не тільки вирішуватимуться легше, ніж завжди, але й даруватимуть інтелектуальне задоволення. Може, сьогодні ви й не заживете слави великого математика, але зайнятися чимось розумово корисним явно не завадить. Хоча б на рівні розгадування кросворду.

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