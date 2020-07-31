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ZZABELIN & Roman Hayez ― «Наедине»: прем’єра пісні

31.07.2020

Серцеїд 10 сезону шоу «Х-фактор» Артем Забєлін днями представив спільну з Roman Hayez пісню «Наедине». Слухайте літню пісню ZZABELIN & Roman Hayez «Наедине» просто зараз!

За словами творців треку, пісня «Наедине» ― це нове звучання і по-справжньому літня робота. У ній є і танці, і флірт. Мелодія і слова відразу засідають в голові, а смисловий посил навіває думки про побачення сьогодні ввечері.

«Так, 2020 виявився значно складнішим, ніж очікувалося. Однак сумувати не варто! Ми будемо сильнішими і впевненішими в собі! Ви знаєте, танці і любов ― це те, що допоможе нам у ці важкі дні! Любов веде нас, а танці і кохані люди дарують нам віру в те, що скоро все налагодиться! Танцюйте під наш новий трек з коханими в натовпі або наодинці, при яскравому світлі або в темряві, на величезній площі або в своїй кімнаті! Танцюйте в любові і з любов’ю», ― сказав Артем Забєлін.

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