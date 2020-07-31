Скільки вихідних днів у серпні 2020 року? Коли і які свята очікуються в останній місяць літа? Чи варто вже планувати невелику відпустку? А також як зірки телеканалу СТБ проведуть свята в серпні? Дізнайтеся в матеріалі відповіді на всі запитання.

У серпні 2020 року на українців чекають 20 робочих днів і 11 вихідних. В останній місяць літа Україна відзначає головне державне свято ― День Незалежності, який припадає на 24 серпня. У 2020 році це понеділок, тому ми матимемо додатковий вихідний. Отже, в українців знову будуть довгі вихідні ― вони відпочиватимуть три дні поспіль з 22 по 24 серпня (з суботи по понеділок) включно.

Вихідні в серпні 2020 року в Україні: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, а також 24 серпня ― понеділок, День Незалежності України.

А ось суддя наймасштабнішого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська в серпні не збирається залишати Київ. У шефа дуже багато роботи в столиці, а на вихідних Ольга кататиметься на вейксерфі, піде на латинську вечірку і поїде з донькою на барбекю до Ектора Хіменеса-Браво.

Останній місяць літа дарує багато можливостей не тільки для відпочинку, а й для початку чогось нового. На порозі осені саме час постаратися реалізувати свої ідеї!

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ