Сьогодні, 31 липня, популярний артист, підкорювач жіночих сердець і найпривабливіший суддя «Х-фактор»-10 Олег Винник відзначає 47-й день народження. Редакція сайту СТБ вітає співака зі святом! Читайте в нашому матеріалі, як же відсвяткує цю дату Олег Винник.

Як каже сам артист, він не любить шумних компаній, а вважає за краще відзначати важливі дні в колі найближчих людей. Також в ексклюзивному інтерв’ю сайту телеканалу СТБ Олег Винник розповів, що переважно друзі влаштовують йому сюрприз і самі організовують щось цікаве.

Нагадаємо, що співак родом з Черкаської області. Олег Винник протягом 15 років був провідним солістом найпопулярніших світових мюзиклів (виступав під сценічним ім’ям OLEGG), завдяки чому здобув широку популярність у Німеччині, Австрії, Швейцарії та інших країнах Європи. Справжнім проривом, який подарував йому загальне визнання, став мюзикл «Знедолені» («Les Miserables») за однойменним романом Віктора Гюго, в якому Винник блискуче зіграв одну з найбільш складних і красивих титульних ролей ― Жана Вальжана.

Зараз Олег Винник ― популярний український співак, композитор, автор текстів, якого справедливо вважають найбільш затребуваним і гастролюючим артистом країни. Музикант щорічно дає не менше 150 сольних концертів і входить до трійки виконавців, чиї пісні найчастіше прослуховуються в інтернеті і соціальних мережах. Аншлаги на його виступах ― звична справа, адже квитки на концерти в усіх містах розкуповуються за місяці до заявлених дат.

Редакція сайту STB.UA вітає Олега Винника зі святом і зичить натхнення і творчих успіхів!

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