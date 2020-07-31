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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 27 випуск від 01.08.2020

31.07.2020

1 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 27 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, яким бізнесом володіють зірки, а також хто зі знаменитостей витрачає величезні кошти на благодійність. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 27 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Старший син відомого українського коміка Єгора Крутоголова розповість, хто в їхній сім’ї головний і чи не втілює Єгор через сина свою дитячу мрію?
  • Хто із зірок українського та світового шоу-бізнесу вміє заробляти гроші? Який бізнес найчастіше вибирають селебріті?
  • Що ховає у своїй сумочці Ірина Федишин?
  • Які світові та українські зірки стали багатодітними батьками?
  • Битва Ч/Ж: Тимур Мірошниченко та Інна Рудник — сім’я, в якій помінялися місцями: дружина-прагматик і чоловік-романтик.
  • Хто із зірок витрачає величезні суми на благодійність?
  • Кого із селебріті вважають справжнім тираном?

Більше на тему: Григорій Решетник: У новому сезоні на глядачів чекає ще більше неймовірних одкровень від зірок

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