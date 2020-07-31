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«Наречена для тата»-3: Невже одна з пар зіграє весілля на проєкті?

31.07.2020

Сьогодні, 31 липня, в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді учасники пустять у хід усі методи спокушання, які, можливо, приведуть до весілля. Котра з пар перейде на новий рівень стосунків? Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

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У 9 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Які перші розбіжності виникнуть між Оленою і Станіславом?
  • Як поставиться Таня до сеансу тантричної йоги, на який її запросив Денис?
  • Чи зможуть Маргарита і Максим вирішити перші побутові проблеми?
  • Чи знайде Олена підхід до дочки Станіслава?
  • Для якої події Максим запропонує Маргариті поміряти білу сукню?
  • Чому колишня дружина Дениса налаштована категорично проти Тані?

Більше на тему: «Наречена для тата»: учасники 3 сезону романтичного проєкту (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Video: «Наречена для тата»-3: Невже одна з пар зіграє весілля на проєкті?

Наречена для тата 9 випуск 3 сезон: Невже одна з пар зіграє весілля на проєкті? Хто з пар зважиться на такий серьезнsий крок?

Video: «Наречена для тата»-3: Невже одна з пар зіграє весілля на проєкті?

Наречена для тата 9 випуск 3 сезон: Невже одна з пар зіграє весілля на проєкті? Хто з пар зважиться на такий серьезнsий крок?

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