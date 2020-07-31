Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Людмила Шупенюк чи «український Шварценеггер»? Хто переможе в другому випуску «Звана вечеря»?

31.07.2020

Уже завтра, 1 серпня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 2 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які ж несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

 

Чотири герої нового випуску активно стежать за своїм здоров’ям. Ось тільки в кожного своя філософія і свій підхід. Тимур Мазур ― «український Шварценеггер», який знає, що потрібно з’їсти, щоб наростити гору м’язів. Руслан Набієв, який професійно займається кінним спортом, упевнений, що можна стати чемпіоном і без великих біцепсів.

Олеся Філімоненко ― красуня, яка любить пластичні операції, вміє варити борщ і робити консервацію. А також лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла», акушер-гінеколог Людмила Шупенюк, яка точно знає все про правильне харчування. Дивіться вже завтра на телеканалі СТБ о 19:00 шоу «Звана вечеря»!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить