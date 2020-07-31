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Лілія Ребрик до кінця літа буде вагітною

31.07.2020

Актриса опублікувала у своєму інстаграмі фотографію з животиком, що помітно округлився. Шанувальники здогадалися, що це означає старт зйомок третього сезону серіалу «Папаньки».

У фіналі другого сезону «Папаньок» глядачі дізналися, що в родині Єгора Козаченка (актор Єгор Крутоголов) буде поповнення — Свєта (Лілія Ребрик) вагітна! У продовженні історії героїня буде вже на 8-му місяці:

Моя Свєтка (героїня Лілії Ребрик у «Папаньках». ― Прим. ред.) наприкінці другого сезону заявила, що вона при надії. Ясна річ, я буду грати вагітну. Зможу їсти все, що завгодно, і поводитися, як захочу. Мені дуже подобається такий розвиток подій, вагітність ― особливий стан душі. Буду переживати спеку в нашому кіношному заміському будинку в прекрасному оточенні, — радіє Лілія Ребрик.

Актриса також підкреслила, що це друга в її кар’єрі «кіновагітність». Показово, що в житті Лілія теж двічі була при надії:

На жаль, ще жодного разу не було такого, щоб я була вагітна в житті і в серіалі одночасно. А хотілося б по-справжньому пережити цей стан на камеру. Що ж, є над чим працювати, — сміється Лілія.

Нагадаємо, що 28 липня стартували зйомки третього сезону серіалу «Папаньки» на замовлення телеканалу СТБ. У нових серіях герої переїдуть за місто. Сценаристи і продюсери підготували дуже багато сімейного та життєвого гумору, а стосунки батьків і дітей вийдуть на новий рівень. У сім’ях головних героїв з’являться нові інтриги, розбіжності й навіть любовні трикутники. Як папаньки справлятимуться з новими сюрпризами долі, чи знайдуть спільну мову зі своїми близькими і чи зможуть залишитися найкращими для своїх дітей? Побачимо в третьому сезоні!

Прем’єра нового сезону серіалу «Папаньки» на каналі СТБ запланована на весну 2021 року. Стежте за новинами на сайті dizelstudio.com і на офіційних сторінках «Дизель Студіо» в соціальних мережах.

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