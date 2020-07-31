Григорій Решетник: У новому сезоні на глядачів чекає ще більше неймовірних одкровень від зірок

1 серпня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленої передачі про знаменитостей — «Неймовірна правда про зірок». Ведучий проєкту Григорій Решетник розповів, що чекає на глядачів у новому сезоні, а також дав кілька порад тим людям, які мріють пов’язати своє життя з телебаченням. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Григорію, розкажіть, із якими труднощами ви зіткнулися під час зйомок на карантині?

Ми одні з небагатьох, хто вирішив почати свою роботу в карантинних умовах. Ми перезапустили легендарний проєкт «Неймовірна правда про зірок», і я дуже радий, що керівництво нашої програми наважилося на цей крок. Звичайно ж, без труднощів не минулося, адже записувати інтерв’ю з зірками онлайн важче, ніж наживо. Набагато простіше ставити запитання зірці, дивлячись в очі, адже тоді селебріті більш відверті. Але ми дуже чекаємо і сподіваємося на послаблення карантину, щоб у нас була можливість дізнатися ще більше неймовірних подробиць із життя зірок і поділитися ними з вами, наші любі глядачі.

Із ким із зірок українського або закордонного ринку ви б хотіли попрацювати в парі?

За свою кар’єру я попрацював практично з усіма зірками вітчизняного шоу-бізнесу. І хочу зазначити, що в нашій країні дуже багато професіоналів своєї справи. Та, звичайно ж, мені б хотілося ще раз попрацювати, наприклад, із Тіною Кароль, Машею Єфросиніною і Настею Каменських.

Що стосується зарубіжних зірок, то я залюбки попрацював би з Джиммі Феллоном або Опрою Вінфрі. Мені здається, ми в парі мали б чудовий вигляд (усміхається. — Прим. ред.). Звичайно ж, дуже приємно працювати з професіоналами. Так що я завжди за новий досвід.

Чи є у вас улюблена зірка?

Так, ні для кого не секрет, що моя улюблена зірка — Дженніфер Лопес. Це та актриса, в парі з якою я готовий зніматися завжди: в телесеріалах, фільмах, шоу ― і навіть танцювати на концертах у її балеті. Захоплююся її талантом. Я вперше її побачив по телевізору в 1994 році, коли Дженніфер виступала на відкритті Чемпіонату світу з футболу в США. Мені тоді було 11 років, вона була трохи старшою. Це та зірка, до якої абсолютно спокійно ставиться моя дружина. Вона довіряє Дженніфер (сміється. — Прим. ред.).

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Як вважаєте, карантин змінив життя українців?

Звичайно ж, змінив. І в плані фінансів, і в плані майбутнього. Тепер кожен думає про майбутнє, про другу можливу ​​хвилю карантину. Я б хотів просто побажати всім здоров’я й удачі. Карантин — це безцінний досвід. І ми все подолаємо. Дивіться проєкт «Неймовірна правда про зірок». Там ви знайдете багато сюжетів про те, як зірки долають труднощі. Їх історії дуже мотивують.

Що ви можете порадити тим, хто хоче пов’язати своє життя з телебаченням? Чи є якийсь секрет успіху?

Як викладач одного з інститутів кіно я хочу сказати, якщо ви хочете пов’язати своє життя з кіно і телебаченням, то обов’язково повинні спробувати. Потрібно щодня вдосконалювати свої навички, займатися сценічною мовою, не боятися ходити на кастинги. Потрібно обов’язково вірити у свої сили. Якщо довго працювати, вас обов’язково помітять. Не треба переживати, коли щось не виходить відразу. Коли шлях тернистий, то й перемога здається солодшою, адже коли все легко дається, то так нецікаво. Тільки щоденна праця і старання допоможуть досягти успіху. Розвивайтеся, залишайтеся самими собою, вірте у свої яскраві якості, будьте лідером думки, не бійтеся брати відповідальність за той контент, який робите. І тоді у вас усе вийде.

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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