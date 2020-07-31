Гороскоп на 1 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 1 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Впевненість у собі і власних силах може 1 серпня буквально переповнювати Овна! Це почуття здатне досягти таких величезних розмірів, що не виключено, що Овнам захочеться проявити шляхетність, надавши комусь заступництво і підтримку. Ось тільки піддаючись благородним поривам, не слід розраховувати на відповідну подяку ― її може і не бути.

Телець

Серед усіх інших справ на першому місці у Тельця стоятимуть питання активного дозвілля в колі близьких людей. Ці думки будуть витісняти всі інші справи і турботи. Найкраще, що можна зробити в цій ситуації, ― викроїти час для того, щоб організувати захід із якимось спортивним ухилом.

Близнюки

Близнюки ризикують сім разів відрізати, перш ніж згадають про те, що взагалі-то і відміряти перед цим не завадило б. 1 серпня зірки схиляють їх діяти рішуче і швидко, причому настільки швидко, що обміркувати як слід ситуацію Близнюки просто не встигнуть. З огляду на це проста порада: перш ніж влазити в якусь справу, Близнюкам корисно буде порахувати до десяти, подумати і ― з чистою совістю відкласти її вбік.

Рак

Рак буде рішуче налаштований домагатися свого, віддаючи перевагу прямим шляхам перед обхідними. Ті плани, які Рак плекав до цього, сьогодні можуть реалізуватися з найкращими результатами. Втім, відбудеться це не саме по собі, а лише в разі, якщо Рак сам проявить належну рішучість і відвагу. Зрештою, під лежачий камінь вода не тече.

Лев

Лева буде важко звинуватити в безініціативності і невпевненості в собі. Навряд чи він сидітиме склавши руки. І добре, адже день обіцяє бути дуже вдалим для Лева, надавши йому багато можливостей для досягнення бажаного. А якщо хтось із цим буде сперечатися, то Лев легко знайде аргументи, щоб переконати сперечальників у своїй правоті. А заразом прибрати з дороги конкурентів.

Діва

Діві дуже складно буде вписатися в загальний ритм життя. А головне ― їй і не захочеться вписуватися. Кипуча діяльність людей довкола дратуватиме, а їхній командирський тон ― доводитиме до сказу. Тому сьогодні вам краще по змозі уникати громадських справ, зосередившись на своїх.

Терези

Життєвий потенціал Терезів сьогодні буде на висоті! Навіть якщо самі Терези цього потенціалу і не відчувають, варто їм лише трохи подолати свою інерцію, як енергія почне буквально переповнювати їх. Найпростіше Терезам у цьому переконатися, вибравши час на відвідування спортзалу. Або можна, засукавши рукави, взятися за вирішення будь-якого давно назрілого завдання.

Скорпіон

Сьогодні десь у глибині душі у Скорпіона прокинеться диктатор. Можливо, це буде не найбільший диктатор у світі, проте сперечатися з ним сьогодні буде не тільки марно, а й небезпечно ― можна нарватися. Втім, сам себе при цьому Скорпіон схильний буде бачити аж ніяк не диктатором, а мудрим керівником, якому просто не треба суперечити ― ні в чому і ніколи.

Стрілець

Стрільцям найкраще присвятити вільний час заняттю яким-небудь фітнесом або спортом: подібні заходи обіцяють пройти з користю не тільки для тіла, а й для душі. До того ж саме в спортзалах сьогодні дуже вірогідні зустрічі, які можуть стати для Стрільця цікавим і перспективним знайомством. Ну а те, що для фігури такі заняття корисні, ― це безперечно.

Козеріг

Козеріг проведе день за правилом: «Якщо ворог не здається, з ним не церемоняться. А якщо ворога немає, його варто було б вигадати». Іншими словами, Козеріг буде налаштований на війну ― бажано маленьку і звитяжну. Проблема лише в тому, що маленька війна, затіяна Козерогом сьогодні, цілком може стати великою і не факт що переможною. Так може, і не варто її починати?

Водолій

Водолія може дуже дивувати той факт, що на якесь питання навколишні мають погляд, відмінний від його. Нічим, крім як упертістю, пояснити таку поведінку Водолій не зможе. Однак він щиро спробує побачити раціональне зерно в думці своїх опонентів. Та навряд чи це вийде, і Водолій буде тільки наполегливо стояти на своєму.

Риби

Риби діятимуть із подвоєною енергією і рішучістю! Можливо, великими організаторськими талантами вони сяятимуть, однак сьогодні у Риб є всі шанси надихнути інших на корисні й важливі справи. При цьому Риби можуть ставитися до справ із зайвою серйозністю, а їхнє почуття гумору буде явно не на висоті. От і добре! Серйозність теж іноді буває потрібна.

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